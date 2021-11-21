Голубці по-турецьки – чим відрізняються від наших і як легко їх приготувати

Головна відмінна риса турецьких голубців – розмір. Вони справді маленькі та більше квадратної форми.
Цибуля для фаршу ріжеться крупно, з особливих спецій – паприка, кмин і гострий перець.
Голубці по-турецьки / Фото: instagram.com/bhaatdaal/
Після формування турецькі голубці вирушають запікатися у томатному соусі. У рецепті каналу GÜLSÜMÜN SARAYI TV перед запіканням голубці поливають соєвим соусом.
І щоб голубці вийшли справді смачними – ці 9 лайфхаків стануть у нагоді.
Голубці по-турецьки
Інгредієнти:
- 600 г фаршу;
- 2 дрібно нарізані цибулини;
- яйце;
- 2 ч. л. солі;
- 4 ст. л. олії;
- 3 ст. л. панірувальних сухарів;
- по 1 ч. л. паприки, кмину, чилі, чорного перцю;
- 4 зуб. часнику;
- петрушка, капуста.
Для соусу:
- 2 ст. л. томатної пасти;
- 2 зуб. часнику;
- 1 ст. л. солі:
- по 1 ч. л. кмину, паприки;
- 3 склянки води;
- 1 ст. л. пасти чилі або гострий перець (за бажанням).
Як приготувати:
- Фарш з'єднати з цибулею, сухарями, тертим часником і нарізаною петрушкою. Додати олію, яйце і ретельно перемішати.
- Руки змастити в олії і сформувати невеликі круглі коржики з фаршу.
- Листя капусти відварити у підсоленій воді близько 30 хвилин на сильному вогні. Остудити.
- Відрізати тверду частину листя і сформувати голубці.
- Розігріти на сковороді олію та обсмажити голубці з обох боків. Викласти у глибоку ємність для запікання.
- Для соусу часник натерти до томатної пасти, додати спеції, воду та перемішати вінчиком.
- Залити голубці соусом і запікати 50 хвилин за 200 градусів.