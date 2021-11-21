Голубці по-турецьки – чим відрізняються від наших і як легко їх приготувати

Головна відмінна риса турецьких голубців – розмір. Вони справді маленькі та більше квадратної форми.

Цибуля для фаршу ріжеться крупно, з особливих спецій – паприка, кмин і гострий перець.

Голубці по-турецьки / Фото: instagram.com/bhaatdaal/

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Після формування турецькі голубці вирушають запікатися у томатному соусі. У рецепті каналу GÜLSÜMÜN SARAYI TV перед запіканням голубці поливають соєвим соусом.

І щоб голубці вийшли справді смачними – ці 9 лайфхаків стануть у нагоді.

Голубці по-турецьки

Інгредієнти:

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600 г фаршу;

2 дрібно нарізані цибулини;

яйце;

2 ч. л. солі;

4 ст. л. олії;

3 ст. л. панірувальних сухарів;

по 1 ч. л. паприки, кмину, чилі, чорного перцю;

4 зуб. часнику;

петрушка, капуста.

Для соусу:

2 ст. л. томатної пасти;

2 зуб. часнику;

1 ст. л. солі:

по 1 ч. л. кмину, паприки;

3 склянки води;

1 ст. л. пасти чилі або гострий перець (за бажанням).

Як приготувати: