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Голубці по-турецьки – чим відрізняються від наших і як легко їх приготувати

Ірина Маслова
21 листопада, 18:20
Зрозуміло, що в Туреччині не використовують свинячий фарш, а готують з яловичого або курячого. Перед тим, як запікатись у томатному соусі, турецькі голубці обсмажуються

Головна відмінна риса турецьких голубців – розмір. Вони справді маленькі та більше квадратної форми.

Цибуля для фаршу ріжеться крупно, з особливих спецій – паприка, кмин і гострий перець.

Голубці по-турецьки / Фото: instagram.com/bhaatdaal/

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Після формування турецькі голубці вирушають запікатися у томатному соусі. У рецепті каналу GÜLSÜMÜN SARAYI TV перед запіканням голубці поливають соєвим соусом.

І щоб голубці вийшли справді смачними – ці 9 лайфхаків стануть у нагоді.

Голубці по-турецьки

Інгредієнти:

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  • 600 г фаршу;
  • 2 дрібно нарізані цибулини;
  • яйце;
  • 2 ч. л. солі;
  • 4 ст. л. олії;
  • 3 ст. л. панірувальних сухарів;
  • по 1 ч. л. паприки, кмину, чилі, чорного перцю;
  • 4 зуб. часнику;
  • петрушка, капуста.

Для соусу:

  • 2 ст. л. томатної пасти;
  • 2 зуб. часнику;
  • 1 ст. л. солі:
  • по 1 ч. л. кмину, паприки;
  • 3 склянки води;
  • 1 ст. л. пасти чилі або гострий перець (за бажанням).

Як приготувати:

  1. Фарш з'єднати з цибулею, сухарями, тертим часником і нарізаною петрушкою. Додати олію, яйце і ретельно перемішати.
  2. Руки змастити в олії і сформувати невеликі круглі коржики з фаршу.
  3. Листя капусти відварити у підсоленій воді близько 30 хвилин на сильному вогні. Остудити.
  4. Відрізати тверду частину листя і сформувати голубці.
  5. Розігріти на сковороді олію та обсмажити голубці з обох боків. Викласти у глибоку ємність для запікання.
  6. Для соусу часник натерти до томатної пасти, додати спеції, воду та перемішати вінчиком.
  7. Залити голубці соусом і запікати 50 хвилин за 200 градусів.