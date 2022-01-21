Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Грузинське острі з яловичиною – рецепт і для обіду, і для вечері

Ірина Маслова
21 січня, 09:21
Це зігрівальна та безумовно ситна їжа. Потрібна томатна паста та кілька штук свіжих помідорів. Трапляються рецепти, де до острі додаються мариновані огірки

Продовжуємо предметне знайомство з грузинською кухнею, давно визнаною однією з найкращих у світі. Ми розповідали, як приготувати ситне оджахурі зі свининою, тепер оце острі.

Для нього потрібно близько кілограма хорошої яловичини, томатна паста та свіжа кінза.

Як приготувати грузинське острі з яловичиною / Фото: instagram.com/senyavdele/

Реклама

За рецептом нижче ви приготуйте страву за 45 хвилин. Є варіянти трохи довші.

Наприклад, пропонують спочатку відварити м'ясо, потім нарізати та тушкувати у соусі зі спеціями. Вибирайте оптимальний спосіб для себе.

Іноді можна зустріти острі з маринованими огірками або зеленими помідорами, але це на любителя. Хоча спробувати варто. Якщо в процесі приготування виникне бажання урізноманітнити набір спецій – будь ласка.

Реклама

Рецепт грузинської фудблогерки shorena_geo_kitchen.

Грузинське острі – рецепт

Грузинське острі – рецепт / Фото: instagram.com/senyavdele/

Інгредієнти:

Реклама
  • 700 г м'якоті яловичини;
  • 5 шт. цибуля;
  • 100 г томатної пасти;
  • 2 шт. помідорів;
  • сіль, перець червоний сушений;
  • аджика, свіжа кінза, петрушка;
  • часник – за смаком;
  • 100 мл води.

Якщо любите тельбухи, то варто приготувати грузинську страву кучмачі з курячих сердечок.

Як приготувати:

  1. Цибулю нарізати дрібно, м'ясо нарізати кубиками приблизно 2х2 сантиметри.
  2. Цибулю обсмажити в каструлі в невеликій кількості олії. Додати м'ясо, перемішати та залишити тушкуватись.
  3. За 15 хвилин додати томатну пасту та подрібнені помідори. Перемішати. Ще за 15 хвилин налити воду, покласти спеції, аджику та подрібнений часник. Тушкувати на маленькому вогні до готовності.
  4. Наприкінці додати рубану зелень.