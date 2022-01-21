Грузинське острі з яловичиною – рецепт і для обіду, і для вечері

Продовжуємо предметне знайомство з грузинською кухнею, давно визнаною однією з найкращих у світі. Ми розповідали, як приготувати ситне оджахурі зі свининою, тепер оце острі.
Для нього потрібно близько кілограма хорошої яловичини, томатна паста та свіжа кінза.
Як приготувати грузинське острі з яловичиною / Фото: instagram.com/senyavdele/
За рецептом нижче ви приготуйте страву за 45 хвилин. Є варіянти трохи довші.
Наприклад, пропонують спочатку відварити м'ясо, потім нарізати та тушкувати у соусі зі спеціями. Вибирайте оптимальний спосіб для себе.
Іноді можна зустріти острі з маринованими огірками або зеленими помідорами, але це на любителя. Хоча спробувати варто. Якщо в процесі приготування виникне бажання урізноманітнити набір спецій – будь ласка.
Рецепт грузинської фудблогерки shorena_geo_kitchen.
Грузинське острі – рецепт
Інгредієнти:
- 700 г м'якоті яловичини;
- 5 шт. цибуля;
- 100 г томатної пасти;
- 2 шт. помідорів;
- сіль, перець червоний сушений;
- аджика, свіжа кінза, петрушка;
- часник – за смаком;
- 100 мл води.
Якщо любите тельбухи, то варто приготувати грузинську страву кучмачі з курячих сердечок.
Як приготувати:
- Цибулю нарізати дрібно, м'ясо нарізати кубиками приблизно 2х2 сантиметри.
- Цибулю обсмажити в каструлі в невеликій кількості олії. Додати м'ясо, перемішати та залишити тушкуватись.
- За 15 хвилин додати томатну пасту та подрібнені помідори. Перемішати. Ще за 15 хвилин налити воду, покласти спеції, аджику та подрібнений часник. Тушкувати на маленькому вогні до готовності.
- Наприкінці додати рубану зелень.