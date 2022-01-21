Грузинське острі з яловичиною – рецепт і для обіду, і для вечері

Продовжуємо предметне знайомство з грузинською кухнею, давно визнаною однією з найкращих у світі. Ми розповідали, як приготувати ситне оджахурі зі свининою, тепер оце острі.

Для нього потрібно близько кілограма хорошої яловичини, томатна паста та свіжа кінза.

Як приготувати грузинське острі з яловичиною / Фото: instagram.com/senyavdele/

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За рецептом нижче ви приготуйте страву за 45 хвилин. Є варіянти трохи довші.

Наприклад, пропонують спочатку відварити м'ясо, потім нарізати та тушкувати у соусі зі спеціями. Вибирайте оптимальний спосіб для себе.

Іноді можна зустріти острі з маринованими огірками або зеленими помідорами, але це на любителя. Хоча спробувати варто. Якщо в процесі приготування виникне бажання урізноманітнити набір спецій – будь ласка.

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Рецепт грузинської фудблогерки shorena_geo_kitchen.

Грузинське острі – рецепт

Грузинське острі – рецепт / Фото: instagram.com/senyavdele/

Інгредієнти:

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700 г м'якоті яловичини;

5 шт. цибуля;

100 г томатної пасти;

2 шт. помідорів;

сіль, перець червоний сушений;

аджика, свіжа кінза, петрушка;

часник – за смаком;

100 мл води.

Якщо любите тельбухи, то варто приготувати грузинську страву кучмачі з курячих сердечок.

Як приготувати: