"Брудний рис" з Луїзіани, який смачно доповнить ваше буденне меню

Рецепт "брудного" рису завезли в США креольські переселенці ще у 18-му столітті. Страва нехитра та не з дорогих продуктів, тому бідний люд охоче ним задовольнявся. Головна умова для цього рису – наявність фаршу і курячої печінки. Саме вона надаіє цій їжі таке забарвлення. Ну і сам рис, він має бути довгозерним і приготованим за всіма його правилами.
"Брудний" рис з Луїзіани
Інгредієнти:
"Брудний" рис з Луїзіани / Фото: instagram.com/tiffonywilliams/
- Свинячий фарш – 400 г
- Печінка куряча – 300 г
- Баклажан або корінь селери – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Перець чилі і болгарський – по 1 шт.
- Часник – 1 зуб.
- Рис довгозерний – 1 ск.
- Вода – 2 ск.
- Чебрець (сухий або свіжий) – 0,5 ч. л.
- Паприка мелена – 1 ч .л.
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Розігріти олію та обсмажити до напівготовності фарш. Посолити, поперчити.
- Цибулю нарізати кубиками і додати до фаршу. Потім нарізати баклажан і болгарський перець і також додати до фаршу. Обсмажити 5-7 хвилин.
- Курячу печінку промити, нарізати кубиком і додати в фарш. Перемішати, додати чебрець і паприку. Обсмажувати 5-10 хвилин.
- Промити рис і викласти його зверху. Трохи полити олією. Додати подрібнений часник.
- Після того, як рис закипить, зменшити вогонь і готувати близько 15 хвилин.
І ще один цікавий рецепт рису Чарльстона дізнаєтеся з цього матеріалу.
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