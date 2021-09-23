"Брудний рис" з Луїзіани, який смачно доповнить ваше буденне меню

Рецепт "брудного" рису завезли в США креольські переселенці ще у 18-му столітті. Страва нехитра та не з дорогих продуктів, тому бідний люд охоче ним задовольнявся. Головна умова для цього рису – наявність фаршу і курячої печінки. Саме вона надаіє цій їжі таке забарвлення. Ну і сам рис, він має бути довгозерним і приготованим за всіма його правилами.

"Брудний" рис з Луїзіани

Інгредієнти:

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"Брудний" рис з Луїзіани / Фото: instagram.com/tiffonywilliams/

Свинячий фарш – 400 г

Печінка куряча – 300 г

Баклажан або корінь селери – 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Перець чилі і болгарський – по 1 шт.

Часник – 1 зуб.

Рис довгозерний – 1 ск.

Вода – 2 ск.

Чебрець (сухий або свіжий) – 0,5 ч. л.

Паприка мелена – 1 ч .л.

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Розігріти олію та обсмажити до напівготовності фарш. Посолити, поперчити. Цибулю нарізати кубиками і додати до фаршу. Потім нарізати баклажан і болгарський перець і також додати до фаршу. Обсмажити 5-7 хвилин. Курячу печінку промити, нарізати кубиком і додати в фарш. Перемішати, додати чебрець і паприку. Обсмажувати 5-10 хвилин. Промити рис і викласти його зверху. Трохи полити олією. Додати подрібнений часник. Після того, як рис закипить, зменшити вогонь і готувати близько 15 хвилин.

І ще один цікавий рецепт рису Чарльстона дізнаєтеся з цього матеріалу.

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