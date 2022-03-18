Хрусткий хліб у рукаві для запікання – рецепт та особливості приготування

Сьогодні домашній хліб можна зробити у кілька способів. Без вистоювання тіста і з чотирьох інгредієнтів, як ірландський содовий, а є хліб з традиційним процесом приготування.
За рахунок того, що хліб випікається у рукаві, він буде дуже ніжним усередині. І разом з цим, у нього буде улюблена нами хрумка скоринка.
Домашній хліб / Фото: Pixabay
Щоб не забити тісто борошном, змастіть руки олією.
Рецепт на каналі Калніна Наталія подивилися і точно відтворили понад 2.5 мільйонів людей.
Домашній хліб
Домашній хліб / Фото: Pixabay
Інгредієнти:
- вода – 400 мл;
- цукор – 1 ч. л.:
- дріжджі свіжі – 25 г (або сухі 11 г);
- сіль – 1,5 ч. л.;
- борошно – 600 г;
- олія – 3 ст. л. та для замісу 2 ст. л.
Як приготувати відомий вовняний хліб – дізнаєтесь тут.
Спосіб приготування:
- Дріжджі розчинити у теплій воді. Залишити на 10-15 хвилин до отримання реакції.
- Додати сіль та олію, перемішати. Додати просіяне борошно і замісити тісто. Спочатку в мисці, потім – на столі руками. Щоб не забити тісто борошном, змастіть руки олією.
- Вимішувати 3-4 хвилини, прибрати під плівку в тепле місце на годину.
- Обім'яти та залишити для другого підйому на 30 хвилин.
- на столі з тіста зробити прямокутник і загорнути в рулет.
- Закріпити краї, перевернути швом донизу і зробити кілька неглибоких надрізів зверху.
- У рукав для запікання покласти заготівлю, зав'язати рукав. Залишити на 15 хвилин.
- Випікати за 180 градусів 50-60 хвилин.
- Витягнути з рукава та накрити рушником.
Як правильно замішувати тісто для цього хліба – дивіться у відео.