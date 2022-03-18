Хрусткий хліб у рукаві для запікання – рецепт та особливості приготування

Сьогодні домашній хліб можна зробити у кілька способів. Без вистоювання тіста і з чотирьох інгредієнтів, як ірландський содовий, а є хліб з традиційним процесом приготування.

За рахунок того, що хліб випікається у рукаві, він буде дуже ніжним усередині. І разом з цим, у нього буде улюблена нами хрумка скоринка.

Домашній хліб / Фото: Pixabay

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Щоб не забити тісто борошном, змастіть руки олією.

Рецепт на каналі Калніна Наталія подивилися і точно відтворили понад 2.5 мільйонів людей.

Домашній хліб

Домашній хліб / Фото: Pixabay

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Інгредієнти:

вода – 400 мл;

цукор – 1 ч. л.:

дріжджі свіжі – 25 г (або сухі 11 г);

сіль – 1,5 ч. л.;

борошно – 600 г;

олія – 3 ст. л. та для замісу 2 ст. л.

Як приготувати відомий вовняний хліб – дізнаєтесь тут.

Спосіб приготування:

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Дріжджі розчинити у теплій воді. Залишити на 10-15 хвилин до отримання реакції. Додати сіль та олію, перемішати. Додати просіяне борошно і замісити тісто. Спочатку в мисці, потім – на столі руками. Щоб не забити тісто борошном, змастіть руки олією. Вимішувати 3-4 хвилини, прибрати під плівку в тепле місце на годину. Обім'яти та залишити для другого підйому на 30 хвилин. на столі з тіста зробити прямокутник і загорнути в рулет. Закріпити краї, перевернути швом донизу і зробити кілька неглибоких надрізів зверху. У рукав для запікання покласти заготівлю, зав'язати рукав. Залишити на 15 хвилин. Випікати за 180 градусів 50-60 хвилин. Витягнути з рукава та накрити рушником.

Як правильно замішувати тісто для цього хліба – дивіться у відео.