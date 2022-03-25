Квас із сухофруктами та лимонад на березовому соку – як приготувати і рецепти

Остання декада березня – час активного збирання березового соку, найкориснішого цього сезону. У соку дуже багато необхідних нам вітамінів та мікроелементів. Ще – це дієвий сечогінний засіб, допомагає при детокс-розвантаженні.
На жаль, термін придатності у соку дуже мінімальний. Після двох діб, навіть якщо ви зберігали його у холодному місці, він втратить свої властивості.
Квас та лимонад на березовому соку / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні
Для лимонаду березовий сік має бути свіжим, а от якщо ви не змогли зберегти його свіжість, то можна зробити квас.
Рецепт квасу на сухофруктах знайшли на каналі Одіссея кашевара. Автор рецепта пропонує робити його у пластикових пляшках, пити його можна за 5-7 днів після приготування.
Для лимонаду від української фудблогерки Смачно Просто та Доступно потрібен цукор у пропорції одну склянку на три літри соку.
Якщо для вас це дуже багато, то кількість цукру скорочуйте.
Квас із сухофруктами на березовому соку
Інгредієнти:
- 2 л березового соку;
- 1 ст. л. цукру;
- родзинки;
- сушені яблука, чорнослив – за смаком.
Рецепт вітамінного напою з моркви та яблук читайте тут.
Як приготувати:
- У пляшку залити квас. Важливо не наливати його під шийку, квас бродитиме, йому потрібно місце.
- Додати цукор та 20 штук родзинок. Додати сушені яблука та чорнослив за смаком.
- Закрити кришкою та потрусити пляшку до розчинення цукру.
- Пляшку відкрити, вичавити повітря і дуже щільно закрутити пляшку. Таким чином пляшка не лусне.
- Зберігати квас потрібно у горизонтальному положенні до кількох місяців.
Лимонад на березовому соку
Інгредієнти:
- 3 л березового соку;
- по 3 часточки лимона, апельсина;
- 1 склянка цукру;
- лимонна кислота на кінчику ножа;
- сушена м'ята.
Тут дізнаєтесь, як зробити буряковий сік без соковдавилки.
Як приготувати:
- Сушену м'яту, кілька чайних ложок, помістити в мішечок з марлі.
- У банку всипати цукор, додати м'яту в мішечку та лимонну кислоту на кінчику ножа.
- Банку накрити марлею, залити у банку сік.
- Банку поставити у каструлю з водою, на повільному вогні довести до кипіння та готувати ще 10 хвилин.
- Охолодити або закатати банки кришкою.