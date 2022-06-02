Холодний буряковий борщ на квасі – рецепт Євгена Клопотенка

Активно використовувати молоді овочі та їхню зелень наші пращури навчилися багато століть тому. Так до нас дійшов зелений борщ зі щавлем, і зробив він це разом з червоним холодним борщем.
Давно його заправляли на квасі з буряка, Євген Клопотенко пропонує використовувати хлібний квас та буряковий фреш.
Холодний борщ за рецептом Євгенія Клопотенка
Перед подачею не забудьте додати в тарілку по чайній ложці солодкої гірчиці.
Холодний борщ
Холодний борщ
Інгредієнти:
- 2 великі буряки (сирі);
- 2 буряки (варених або запечених);
- 1 склянка хлібного квасу;
- 1 пучок щавлю;
- 2 картоплі (варених у кожушках);
- 1 ст. л. солодкої гірчиці (на порцію);
- 80 г мангольду (або міксу салатів);
- сіль і перець.
Як приготувати:
- Сирий буряк (2 шт.) очистіть і наріжте довільними великими шматочками. Вичавіть сік.
- З'єднайте фреш з 1 склянкою хлібного квасу. Співвідношення має вийти приблизно 1:1. Додайте трохи солі.
- Два запечені або відварені буряки очистіть від шкірки і наріжте середніми кубиками. Дві відварені в кожушках картоплини очистіть і наріжте приблизно такими ж кубиками, як і буряк. З'єднайте овочі в одній великій мисці.
- Мангольд або іншу зелень помийте і порубайте. Перекладіть зелень у миску до овочів.
- Добре помийте пучок щавлю і порубайте листя, попередньо відрізавши стебла. Викладіть щавель у миску до решти інгредієнтів і додайте сіль та перець за смаком.
- У кожну тарілку покладіть по 1 ч. л. солодкій гірчиці. Додайте картоплю, кубики запеченого буряка, зелень і залийте сумішшю бурякового фрешу та квасу.
Докладніше про цей борщ дивіться у відео.
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