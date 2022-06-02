Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Холодний буряковий борщ на квасі – рецепт Євгена Клопотенка

Ірина Маслова
2 червня, 09:26
Потрібно чотири штуки буряків. З двох візьмемо сік, два інших треба запекти або відварити. Картопля для борщу вариться в кожушках

Активно використовувати молоді овочі та їхню зелень наші пращури навчилися багато століть тому. Так до нас дійшов зелений борщ зі щавлем, і зробив він це разом з червоним холодним борщем.

Давно його заправляли на квасі з буряка, Євген Клопотенко пропонує використовувати хлібний квас та буряковий фреш.

Холодний борщ за рецептом Євгенія Клопотенка

Реклама

Перед подачею не забудьте додати в тарілку по чайній ложці солодкої гірчиці.

Холодний борщ

Холодний борщ

Інгредієнти:

Реклама
  • 2 великі буряки (сирі);
  • 2 буряки (варених або запечених);
  • 1 склянка хлібного квасу;
  • 1 пучок щавлю;
  • 2 картоплі (варених у кожушках);
  • 1 ст. л. солодкої гірчиці (на порцію);
  • 80 г мангольду (або міксу салатів);
  • сіль і перець.

Як приготувати:

  1. Сирий буряк (2 шт.) очистіть і наріжте довільними великими шматочками. Вичавіть сік.
  2. З'єднайте фреш з 1 склянкою хлібного квасу. Співвідношення має вийти приблизно 1:1. Додайте трохи солі.
  3. Два запечені або відварені буряки очистіть від шкірки і наріжте середніми кубиками. Дві відварені в кожушках картоплини очистіть і наріжте приблизно такими ж кубиками, як і буряк. З'єднайте овочі в одній великій мисці.
  4. Мангольд або іншу зелень помийте і порубайте. Перекладіть зелень у миску до овочів.
  5. Добре помийте пучок щавлю і порубайте листя, попередньо відрізавши стебла. Викладіть щавель у миску до решти інгредієнтів і додайте сіль та перець за смаком.
  6. У кожну тарілку покладіть по 1 ч. л. солодкій гірчиці. Додайте картоплю, кубики запеченого буряка, зелень і залийте сумішшю бурякового фрешу та квасу.

Докладніше про цей борщ дивіться у відео.

Спробуйте ще один український борщ – на півні з галушкою з тельбухів. Його рецепт ми публікували тут.