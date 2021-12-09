Хрумкі яблучні кільця до сніданку – вони обов'язково поліпшать настрій

Їсти яблука просто так – смачно, але не завжди цікаво. А от якщо їх нарізати кільцями, обсмажити в ніжному клярі та подати зі сметаною – зовсім інша річ.
Такий сніданок обов'язково поліпшить настрій і вам, і вашим дітям. До кляру додається трохи ванільного цукру, за бажанням це також може бути кориця та лимонна цедра.
Яблучні кільця / Фото: instagram.com/narisovano/
Фублогерка narisovano рекомендує подавати свої кільця з йогуртом або сметаною.
До речі, ці кільця може супроводжувати яблучний мак'ято – рецепт, якого встановив рекорд у TikTok.
Яблучні кільця
Інгредієнти:
- 2 великі яблука;
- 180 г кефіру;
- 100 г борошна;
- 2 ч. л. цукру;
- 0,5 ч. л. розпушувача;
- 1/4 ч. л. соди;
- дрібка солі;
- ванілін (пакетик 1-2 г);
- цукрова пудра для посипання.
Як приготувати:⠀
- Яблука очистити від шкірки та серцевини та порізати кільцями.
- Для кляру змішати борошно з цукром, сіллю, розпушувачем, содою та ваніліном. Влити кефір та добре перемішати до однорідності.
- Сковороду розігріти, влити олію. Кожне яблучне кільце обваляти в борошні, після чого добре занурити в кляр, щоб тісто покрило яблуко повністю. Одразу викласти кільце на сковороду. Смажити на невеликому вогні до рум'яної скоринки з обох боків.
- При подачі присипати цукровою пудрою. Подавати зі сметаною або йогуртом.