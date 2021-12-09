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Хрумкі яблучні кільця до сніданку – вони обов'язково поліпшать настрій

Ірина Маслова
9 грудня, 07:01
Зрозуміло, що яблука нарізатимуться і обсмажуватимуться в клярі, він замішується на кефірі. За бажання до кляру можна додати трохи кориці. Подавати кільця з йогуртом або сметаною

Їсти яблука просто так – смачно, але не завжди цікаво. А от якщо їх нарізати кільцями, обсмажити в ніжному клярі та подати зі сметаною – зовсім інша річ.

Такий сніданок обов'язково поліпшить настрій і вам, і вашим дітям. До кляру додається трохи ванільного цукру, за бажанням це також може бути кориця та лимонна цедра.

Яблучні кільця / Фото: instagram.com/narisovano/

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Фублогерка narisovano рекомендує подавати свої кільця з йогуртом або сметаною.

До речі, ці кільця може супроводжувати яблучний мак'ято – рецепт, якого встановив рекорд у TikTok.

Яблучні кільця

Інгредієнти:

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  • 2 великі яблука;
  • 180 г кефіру;
  • 100 г борошна;
  • 2 ч. л. цукру;
  • 0,5 ч. л. розпушувача;
  • 1/4 ч. л. соди;
  • дрібка солі;
  • ванілін (пакетик 1-2 г);
  • цукрова пудра для посипання.

Як приготувати:⠀

  1. Яблука очистити від шкірки та серцевини та порізати кільцями.
  2. Для кляру змішати борошно з цукром, сіллю, розпушувачем, содою та ваніліном. Влити кефір та добре перемішати до однорідності.
  3. Сковороду розігріти, влити олію. Кожне яблучне кільце обваляти в борошні, після чого добре занурити в кляр, щоб тісто покрило яблуко повністю. Одразу викласти кільце на сковороду. Смажити на невеликому вогні до рум'яної скоринки з обох боків.
  4. При подачі присипати цукровою пудрою. Подавати зі сметаною або йогуртом.