І сніданок, і перекус – як приготувати сосиски в тісті "Квіточки"

Листкове тісто після духовки – вже добре, тобто що його супроводжуватиме – практично неважливо.

Сосиски в тісті можна зробити максимально просто. А можна з дуже симпатичним оформленням, як, наприклад, "Кнопочки".

Сосиски у тесті на сніданок

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Тут сосиску потрібно обмотати в тісто, зробити глибокі надрізи та скріпити по колу – отримуємо форму квітки.

Перед випіканням заготівлі можна змастити жовтком та прикрасити кунжутом. Проколіть сосиски виделкою, щоб вони стали соковитішими після.

Рецепт редакційний, а як формувати цей сніданок – побачите після кроків приготування.

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Сосиски в тісті "Квіточка"

Сосиски в тісті "Квіточка"

Інгредієнти:

листкове тісто дріжджове – 200 г;

сосиски – 6 шт.;

яйце;

кунжут, сметана, кетчуп.

Як приготувати:

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Тісто розморозити, за бажанням змастити йогуртом, сметаною або кетчупом. Викласти сосиски. Нарізати тісто та обмотати сосиски. Зробити глибокі поперечні надрізи та скріпити у вигляді квітки. Викласти на застелене змащене деко, запікати за 200 градусів 15 хвилин.

Як легко сформувати сосиски "Квіточка" дивіться у відео.

Якщо сосиски залишилися, то на вечерю їх також можна використовувати, приготувавши класичні в дріжджовому тісті.