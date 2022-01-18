Ідеальна випічка із замороженими ягодами – 3 правила, щоб її не зіпсувати

Випічка взимку може бути із сезонними фруктами, наприклад, з мандаринами, а може із замороженими ягодами, про які старанні господині потурбувалися влітку.
Але іноді трапляється так, що у процесі ягоди розтікаються, тісто не пропікається – пиріг зіпсований.
Як приготувати ідеальну випічку із замороженими ягодами / Фото: Depositphotos
Зібрали поради досвідчених людей, які знають, як зробити випічку із замороженими ягодами ідеальною.
Розморожування ягід
Зазвичай це відбувається так: ягоди дістаються з морозилки, кладуться в ємність і чекають на свою чергу, доки готується основа для пирога або пиріжків.
Це неправильно. Як кажуть експерти, ягоди мають перебувати в морозильній камері.
А щоб вони не давали зайвий сік, перед тим, як відправити їх у тісто, ягоди треба обваляти в борошні або ще краще в крохмалі.
Якщо плануєте пиріг на пісочному тісті, то до нього потрібно додати 30 грамів вершкового масла до зазначеної у рецепті кількості.
Так основа триматиме сік, ніби відштовхуючи його від тіста.
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Час випікання
Його потрібно збільшити. Зрозуміло, це для того, щоб ягоди встигли розморозитись, а тісто пропіктися. Зазвичай це інтервал у районі 5-10 хвилин.
Час усе ж таки залежатиме від товщини шару ягід і тіста, а також від особливостей духовки.
Як правильно зберігати дріжджове тісто в морозилці та холодильнику дізнаєтесь тут.
Різновид випічки
Усе-таки шансів на те, що випічка вийде ідеальною у відкритих пирогів.
Навіть якщо буде багато зайвої рідини, вона все одно випарується.
Багато хто радить спочатку відправити основу в духовку, злегка її підпекти, а потім викладати начинку.