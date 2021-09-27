Ідея для корисної вечері – курячі котлети із сиром

Щоби приготувати щось швидке до вечері з курки, є кілька варіянтів. Посмажити філе на сковороді або запекти в духовці. Але варто докласти трохи зусиль, подрібнити м'ясо, додати сир і зелень – і вийдуть соковиті і, головне, корисні котлети. Їх можна трохи обсмажити на вершковому маслі або олії, а потім довести до готовності в духовці. Подавати котлети з улюбленим гарніром.
Курячі котлети із сиром
Інгредієнти:
Курячі котлети з сиром / Фото: Depositphotos
- Грудка куряча – 500 г
- Сир – 150 г
- Яйце – 2 шт.
- Крохмаль – 1 ч. л.
- Сметана – 1 ст. л.
- Сіль, перець, петрушка, зелена цибуля – за смаком
- Панірувальні сухарі
Як приготувати:
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- Філе подрібнити в м'ясорубці або блендері. Подрібнити зелень і додати до фаршу. Посолити, поперчити.
- До фаршу додати яйця, сир, крохмаль і сметану. Ретельно перемішати.
- За бажанням накрити плівкою і відправити в холодильник на 30 хвилин.
- Сформувати котлети і обваляти в панірувальних сухарях.
- Обсмажити на середньому вогні на вершковому маслі або олії до рум'яної скоринки з двох боків.