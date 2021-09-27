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Ідея для корисної вечері – курячі котлети із сиром

Ірина Маслова
27 вересня, 17:36
Потрібно буде філе і хороший сир. Подрібніть і додайте до фаршу свою улюблену зелень, а для більшої соковитості можна покласти ложку сметани або натурального йогурту

Щоби приготувати щось швидке до вечері з курки, є кілька варіянтів. Посмажити філе на сковороді або запекти в духовці. Але варто докласти трохи зусиль, подрібнити м'ясо, додати сир і зелень – і вийдуть соковиті і, головне, корисні котлети. Їх можна трохи обсмажити на вершковому маслі або олії, а потім довести до готовності в духовці. Подавати котлети з улюбленим гарніром.

Курячі котлети із сиром

Інгредієнти:

Курячі котлети з сиром / Фото: Depositphotos

  • Грудка куряча – 500 г
  • Сир – 150 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Крохмаль – 1 ч. л.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Сіль, перець, петрушка, зелена цибуля – за смаком
  • Панірувальні сухарі

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Як приготувати:

  1. Філе подрібнити в м'ясорубці або блендері. Подрібнити зелень і додати до фаршу. Посолити, поперчити.
  2. До фаршу додати яйця, сир, крохмаль і сметану. Ретельно перемішати.
  3. За бажанням накрити плівкою і відправити в холодильник на 30 хвилин.
  4. Сформувати котлети і обваляти в панірувальних сухарях.
  5. Обсмажити на середньому вогні на вершковому маслі або олії до рум'яної скоринки з двох боків.

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