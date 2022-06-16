Ірландське картопляне пюре колканон – готується з капустою та зеленню

Почнемо з того, що картопляне пюре треба вміти приготувати, з ним не все так просто, як здається.
Тепер ми дізнаємося, що картопляне пюре й їдять по-особливому. Ірландці, наприклад, їли свій колканон зі спільної тарілки, розбиваючи ложками хороший шмат вершкового масла. З великою його кількістю це пюре подається.
Як приготувати картопляне пюре колканон з Ірландії
Давно колканон вважався їжею дуже бідних людей, також використовували її в обрядах. Ховали в пюре предмети, вони щось символізували. Це як у нас з варениками.
Капуста попередньо приварюється та залишається злегка недовареною. Подавайте із зеленню.
Рецепт від kitchen.727go.com.
Ірландське картопляне пюре колканон
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- капуста – половина качана;
- молоко або вершки – 120 мл;
- вершкове масло – 60 г;
- зелена цибуля – 2-3 шт.;
- сіль, перець, зелень.
Як приготувати:
- Картоплю відварити. Капусту тонко нашаткувати, залити окропом. Варити на повільному вогні 3-5 хвилин.
- Готову капусту добре процідити, віджати та повернути в каструлю. Додати 20 г вершкового масла, накрити кришкою.
- З картоплі злити воду та повернути в каструлю. Поставити на повільний вогонь. Щойно рідина повністю випарується, додати молоко, 20 г вершкового масла, дрібно нарізану зелену цибулю та сіль.
- Варити впродовж декількох хвилин, щоб молоко зігрілося, але не закипіло. Вимкнути вогонь.
- Розчавити картоплю в пюре товкушкою. Додати варену капусту та ретельно перемішати.
- Викласти готовий колканон в миску, зробити в центрі поглиблення й покласти вершкове масло. Подавати з зеленню.
Тут дізнаєтеся, як готують картопляне пюре в Нідерландах і чому воно помаранчевого відтінку.