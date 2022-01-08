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Іспанський пиріг "Сантьяго" – замість борошна потрібно 250 г мигдалю

Ірина Маслова
8 січня, 12:10
Мигдаль замочується, підсушується на сковороді та подрібнюється в крупку. Крім цукру та яєць, знадобиться трохи кавового лікеру. За бажанням можна додати корицю та ваніль

У кожній країні та в кожному регіоні країни є десерт, яким там пишаються і який заслуговує на особливу увагу.

Баски з великим трепетом ставляться до свого пирога з ягодами та заварним кремом. В іспанській Галісії є мигдальний пиріг "Сантьяго".

Іспанський пиріг "Сантьяго" / Фото: instagram.com/positivo_travel/

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Ароматний та ніжний він з'явився у Середньовіччі, названий на честь апостола Сантьяго (Святого Якова). Прикрашається тоді й тепер цукровою пудрою у формі хреста ордена Сантьяго. Його готували тільки дуже забезпеченим людям, адже мигдаль у ті часи був дуже дорогим.

Сьогодні цей красивий пиріг можна легко приготувати вдома, для його основи потрібно 250 грамів подрібненого мигдалю.

Авторка рецепта positiu_travel радить накривати фольгою пиріг під час випікання і залишити його до повного остигання в духовці.

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Іспанський пиріг "Сантьяго"

Інгредієнти:

  • Мигдаль, цукор – по 250 г
  • Яйце – 4 шт.
  • Кавовий лікер – 30 мл
  • Лимонна цедра – 3-4 ч. л.
  • Цукрова пудра – для декору

Як приготувати:

  1. Мигдаль залити окропом і залишити на 10-15 хвилин. Очистити і підсушити в духовці та подрібнити. Має вийти мигдальна крупка.
  2. Яйця збити до утворення пишної піни, продовжуючи збивати, додати частинами цукор.
  3. Ввести подрібнений мигдаль частинами, рухаючи вінчиком знизу вгору.
  4. На дно форми з роз'ємними боками покласти аркуш паперу для випічки. Дно та боки форми змастити вершковим маслом та припудрити борошном.
  5. Вилити тісто і поставити в розігріту до 180 градусів духовку на середній рівень. Випікати 25-30 хвилин. Якщо верх почне підгоряти – накрити фольгою.
  6. Готовий пиріг залишити остигати у формі. Коли пиріг охолоне, перекласти на тарілку та прикрасити цукровою пудрою.