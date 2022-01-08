Іспанський пиріг "Сантьяго" – замість борошна потрібно 250 г мигдалю

У кожній країні та в кожному регіоні країни є десерт, яким там пишаються і який заслуговує на особливу увагу.
Баски з великим трепетом ставляться до свого пирога з ягодами та заварним кремом. В іспанській Галісії є мигдальний пиріг "Сантьяго".
Іспанський пиріг "Сантьяго" / Фото: instagram.com/positivo_travel/
Ароматний та ніжний він з'явився у Середньовіччі, названий на честь апостола Сантьяго (Святого Якова). Прикрашається тоді й тепер цукровою пудрою у формі хреста ордена Сантьяго. Його готували тільки дуже забезпеченим людям, адже мигдаль у ті часи був дуже дорогим.
Сьогодні цей красивий пиріг можна легко приготувати вдома, для його основи потрібно 250 грамів подрібненого мигдалю.
Авторка рецепта positiu_travel радить накривати фольгою пиріг під час випікання і залишити його до повного остигання в духовці.
Іспанський пиріг "Сантьяго"
Інгредієнти:
- Мигдаль, цукор – по 250 г
- Яйце – 4 шт.
- Кавовий лікер – 30 мл
- Лимонна цедра – 3-4 ч. л.
- Цукрова пудра – для декору
Як приготувати:
- Мигдаль залити окропом і залишити на 10-15 хвилин. Очистити і підсушити в духовці та подрібнити. Має вийти мигдальна крупка.
- Яйця збити до утворення пишної піни, продовжуючи збивати, додати частинами цукор.
- Ввести подрібнений мигдаль частинами, рухаючи вінчиком знизу вгору.
- На дно форми з роз'ємними боками покласти аркуш паперу для випічки. Дно та боки форми змастити вершковим маслом та припудрити борошном.
- Вилити тісто і поставити в розігріту до 180 градусів духовку на середній рівень. Випікати 25-30 хвилин. Якщо верх почне підгоряти – накрити фольгою.
- Готовий пиріг залишити остигати у формі. Коли пиріг охолоне, перекласти на тарілку та прикрасити цукровою пудрою.