Іспанський пиріг "Сантьяго" – замість борошна потрібно 250 г мигдалю

У кожній країні та в кожному регіоні країни є десерт, яким там пишаються і який заслуговує на особливу увагу.

Баски з великим трепетом ставляться до свого пирога з ягодами та заварним кремом. В іспанській Галісії є мигдальний пиріг "Сантьяго".

Іспанський пиріг "Сантьяго" / Фото: instagram.com/positivo_travel/

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Ароматний та ніжний він з'явився у Середньовіччі, названий на честь апостола Сантьяго (Святого Якова). Прикрашається тоді й тепер цукровою пудрою у формі хреста ордена Сантьяго. Його готували тільки дуже забезпеченим людям, адже мигдаль у ті часи був дуже дорогим.

Сьогодні цей красивий пиріг можна легко приготувати вдома, для його основи потрібно 250 грамів подрібненого мигдалю.

Авторка рецепта positiu_travel радить накривати фольгою пиріг під час випікання і залишити його до повного остигання в духовці.

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Іспанський пиріг "Сантьяго"

Інгредієнти:

Мигдаль, цукор – по 250 г

Яйце – 4 шт.

Кавовий лікер – 30 мл

Лимонна цедра – 3-4 ч. л.

Цукрова пудра – для декору

Як приготувати: