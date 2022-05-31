Як зберігати кабачки в погребі, холодильнику та морозилці

Сезон кабачків відкрито. З кожним днем вони стають доступнішими. Отже, придивляємось до вигідних цін та готуємось до зберігання овочів.

І якщо цвітна капуста може зберігатися в сольовому розчині доволі тривалий час, то кабачки найкраще тримати в замороженому вигляді.

Як правильно зберігати кабачки

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Якщо є погріб, то застеліть дерев'яний піддон і викладіть шар соломи або тирси. Кабачки краще викладати в ряд на відстані. Так овочі, що підгнили, не псуватимуть інші.

Також можна зберігати їх у ящику, помістивши кабачки плодоніжкою вгору та відокремити один від одного картоном.

І ще кілька порад від каналу ГородГід.

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Як вибрати кабачки для зберігання

Добре зберігаються кабачки із щільною шкіркою

Адже вже від цього залежатиме, як довго кабачки збережуть свіжість у домашніх умовах. Отже, потрібно проткнути шкірку на одному овочі нігтем. Якщо це буде нелегко, кабачок підходить для зберігання.

Оптимальні умови для зберігання кабачків – 3-5 градусів вище нуля при вологості повітря 80-85%, хороша вентиляція та повна відсутність світла.

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Найкраще зберігати кабачки у відсіку для овочів холодильника. Перед цим кожен кабачок потрібно запакувати в паперові пакети з перфорацією. Але ще краще – обернути їх харчовою плівкою. Так кабачки можуть зберігатись до одного місяця.

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Заморожування кабачків

З тертих кабачків перед заморозкою злийте зайву рідину

Це найнадійніший спосіб збереження кабачків. У такому вигляді вони можуть пролежати до наступного врожаю.

Їх можна натерти, нарізати кубиками або слайсами, потім скласти в зиппакети, контейнери чи харчову плівку. Кабачки добре зберігаються в сусідстві з іншими овочами.

Щодо тертих кабачків, наприклад, на оладки, то спочатку їх потрібно трохи присолити, залишити на кілька хвилин і потім злити зайву рідину.

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