Як недорого та швидко нагодувати сім'ю – приготувати курячі сердечка з маринованими огірками

Коли потрібна швидка та бюджетна вечеря, яка б сподобалася всім, то підійде все від курки. Гомілки можна приготувати в лимонно-цибульному соусі, сердечка – потушкувати з овочами.
І не просто з цибулею та морквою, а додати мариновані огірки. Останні беріть дрібні, щоб красиво нарізати їх соломкою.
Курячі серця з овочами - рецепт вечері за 30 хвилин / Фото: Ольга Матвей
Фубдлогерка Ольга Матвій обіцяє, що такої вечері вистачить не на один раз.
Курячі серця з овочами
Інгредієнти:
- курячі сердечка – 400-500 г;
- цибуля – 4 шт.;
- морква – 2 шт.;
- огірки мариновані – 5-6 шт.;
- сіль, перець, спеції.
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Як приготувати:
- Сердечка нарізати та обсмажити. Коли з'явиться сік, посолити.
- На іншій сковороді обсмажити цибулю з морквою. Посолити, поперчити.
- Сердечка викласти до цибулі й моркви.
- Додати нарізані огірки соломкою і готувати кілька хвилин.
Докладніше про цю вечерю дивіться у відео.