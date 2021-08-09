Як правильно їсти персики, щоб не погладшати, і 4 корисних рецепти з ними

Можна по-різному ставитися до персиків, але в їхній сезон відмовлятися від них не варто. Як і будь-який фрукт, він містить цукор. Тому якщо вам важлива стрункість, то їсти їх треба в першій половині дня не більше 2 штук. Втім, це стосується всіх фруктів. Дієтолог Валентина Яковлєва детально розповіла, навіщо нам потрібні персики, кому варто бути з ними обережними і поділилася 4 корисними рецептами з цим фруктом. А як зібратися на пікнік за найвигіднішими цінами – дізнаєтеся з цього матеріалу.
Серпень – час смачних і соковитих персиків. У розпал сезону не пропустіть можливості потішити себе цими корисними фруктами, адже вони мають безліч корисних властивостей для нашого організму. Не дарма ж у Китаї, на батьківщині персиків, вони завжди вважалися символом довголіття і одним зі складових "еліксиру вічної молодості, – каже Валентина Яковлєва.
Користь і шкода персиків і 4 корисних рецепти з ним / Фото: Depositphotos
Що корисного є в персиках
Персики, як і будь-який фрукт, містять велику кількість клітковини, що дозволяє нормалізувати травлення. Один персик забезпечує організму ¾ денної норми вітаміну С. До складу персиків входять: калій, цинк, магній, фосфор, селен, марганець, мідь, залізо і велика кількість мінеральних солей.
При цьому калій і залізо – хороший привід для того, щоб їсти персики людям, які страждають на анемію, для профілактики цього захворювання, і показані всім вегетаріанцям.
Персики рекомендують вживати при таких захворюваннях, як подагра, ревматизм, захворювання нирок, а також при серцево-судинних захворюваннях, хворобах печінки і жовчного міхура.
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Ці фрукти допомагають зберегти молодість і красу шкіри, боє практично рекордсменами за вмістом вітаміну А, тому їх дуже часто використовують у косметології. Відомо, що персики мають чудовий аромат, який моментально поліпшує настрій.
Щодо дієтичних властивостей, то плоди складаються на 90% з води і дуже багаті цукрами і клітковиною. Як і багато продуктів, ці фрукти мають і протипоказання до вживання в їжу.
Наприклад, людям, які страждають на діабет, вживати їх краще не варто. Оскільки в цих фруктах міститься багато вуглеводів і цукру.
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Персики і стрункість
Ви худнете? Вживати персики у великих кількостях вам не варто. Причина все та ж – багато цукру. Також персики можуть спричинити алергію і можуть бути протипоказані людям з гастритом і виразковою хворобою. І якщо вам хочеться потішити себе ароматним персиком, то не варто собі відмовляти.
1-2 плоди в першій половині дня шкоди не принесуть і це в будь-якому разі краще, ніж шоколадки і тортики.
З чим смачніше і корисніше їсти персики
Сезонний стиглий персик зі своїм соком і солодкістю – вельми доброзичливий фрукт, здатний скласти пару будь-чому: свинині, курці або качці. Освіжить і додасть літню нотку в будь-який салат.
Він прекрасно запікається з будь-яким м'ясом і дуже смачно його запекти на грилі. Персик прекрасний із сиром для ранкового сніданку і дуже добре поєднується з кефіром або йогуртом.
Персикове парфе
Інгредієнти
- Свіжі персики, нарізані шматочками – 4 склянки
- Йогурт натуральний – 0,5 склянки
- Сметана – 0,5 склянки
- М'ята свіжа для прикраси
Приготування
- У мисці змішати йогурт і сметану. У кожні з 4 порційних склянок викласти приблизно по 0,5 склянки персиків, зверху викласти по 2 ст. ложки соусу з йогурту та сметани.
- Повторити шари. Прикрасити парфе м'ятою.
Запечені яблука із сиром і персиками
Інгредієнти
- Яблука – 4 шт.
- Сир – 200 г
- Персик – 1 шт.
Приготування
- Спочатку приготуємо начинку. Для цього сир прим'яти трохи виделкою. Персик помити, видалити кісточку, дрібно порізати і додати до сиру.
- Сирну масу перемішати і наповнити нею кожне яблуко.
- Яблука перекласти у форму і відправити в духовку приблизно на 20 хвилин за температури 180 градусів. Корисний і смачний десерт готовий!
Куряча грудка, фарширована персиками
Інгредієнти
- Куряче філе – 2 шт.
- Персики – 2 шт.
- Сир твердий – 30 г
- Сметана – 1,5 ст. л.
- Часник – 1-2 зубчики
- Сіль – за смаком
Приготування
- Свіжі персики добре помити, видалити кісточки і розрізати на часточки. Куряче філе вимити й обсушити.
- З товстого краю зробити глибокий надріз – не розрізаючи філе наскрізь! Виходить кишенька. Трохи посолити зовні та всередині.
- У розріз кишені вкласти кілька часточок персика. Сильно набивати не варто. Натерти сир на дрібній тертці. Залишити частину натертого сиру для посипання грудок перед запіканням.
- З іншого сиру приготувати начинку: змішати його зі сметаною і додати часник за смаком. Вкласти в розріз кожного філе по ложці цієї начинки. Заколоти розрізи зубочистками.
- У форму для запікання, змащену олією, укласти фаршироване куряче філе розрізом вгору і присипати натертим сиром. Решту персика покласти поруч з курячим філе.
- Запікати куряче філе з персиками і сиром в духовці хвилин 40 за температури 180 градусів.
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Салат з персиками, фетою і волоськими горіхами
Інгредієнти
- Персики – 2-3 шт.
- Фета – 100 г
- Цибуля ріпчаста червона – 1 шт.
- Горіхи волоські – 50 г
- Листя салату
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Сік лимона -1 ч. л.
- Сіль і перець – за смаком
Приготування
- Персики і листя салату вимийте і висушіть. Горіхи просмажити на сухій сковороді, на середньому вогні, впродовж 3 хвилин.
- Цибулю наріжте півкільцями, полийте соком лимона і залиште маринуватися на 15 хвилин. Порвіть салат руками і покладіть у салатник. Персики наріжте тонкими дольками і додайте до салатного листя. Додайте цибулю.
- Фету дрібно покришіть і відправте до решти продуктів. Горіхи крупно порубайте і додайте до салату.
- Полийте салат оливковою олією і перемішайте. Якщо необхідно, посоліть і поперчіть за смаком.
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