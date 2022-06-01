Як приготувати капрезе – найяскравішу італійську закуску-салат

Ми давно та дуже добре знаємо, що італійці теж їдять салати, причому різні. Вони можуть бути дуже поживними з консервованим тунцем і квасолею, а можуть бути яскравими, освіжальними та неповторними.
Капрезе народився на острові Капрі та є свого роду кулінарною шаною прапору Італії.
Рецепт італійської закуски-салату капрезе
Помідори для нього потрібні дуже соковиті, а оливкова олія – найвищої якості.
Зазвичай викладається на великій тарілці по колу, подавайте капрезеі зі свіжим хлібом.
Капрезе, італійська закуска-салат
Капрезе, італійська закуска-салат
Інгредієнти:
- моцарела;
- помідори;
- базилік свіжий;
- сіль, перець;
- песто, бальзамічний оцет;
- оливкова олія.
Як приготувати:
- Помідори та моцарелу порізати, як на фото. Викласти по колу, чергуючи. Між ними викласти листя базиліку.
- Посолити, поперчити. Додати песто та бальзамічний оцет за бажанням.
- Полити оливковою олією.
Не пропустіть рецепт італійського супу павезе. Він запікається зі шматочком хліба та яйцем.