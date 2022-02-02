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Як приготувати курячий суп заму: молдавани вірять, що він лікує застуду

Ірина Маслова
2 лютого, 17:36
А все тому, що готується він з м'ясом домашнього півня та домашньою локшиною. Мабуть, головний інгредієнт – молдавський квас з пшеничних висівок, його можна замінити соком лимона. Але рецепт квасу теж знайдете нижче

Нашу віру в цілющі властивості курячих супів, насамперед зі свійської птиці, не викорінити. І так, це працює за застуди, стає трохи легше.

Грузини готують чихіртму, молдавани – суп заму. Там вірять, що він допомагає від нездужань під час похмілля, зокрема.

Курячий суп зама / Фото: instagram.com/biofermafamiliei/

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З особливостей – пучок любистка, він нарізається у тарілки перед подачею. І ще молдавський квас з пшеничних висівок борш акру. Щоправда, готується борш акру трохи більше доби. Але, як і зама, має унікальні корисні якості.

Тому замість 250 мл квасу можна взяти 35-50 мл лимонного соку. Вводити його потрібно поступово, щоразу пробуючи суп.

Рецепт із сайту Foodies.academy.

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Курячий суп зама

Курячий суп зама / Фото: instagram.com/biofermafamiliei/

Інгредієнти:

  • півень домашній – 1 кг;
  • корінь селери – 50 г;
  • корінь петрушки, цибуля, корінь пастернаку – по 1 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • болгарський перець – 1 шт.;
  • лаврове листя – 6 шт.;
  • квас з висівок – 250 мл;
  • зелень петрушки, подрібнена;
  • сіль, перець горошком, чебрець.

Для квасу:

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  • пшеничні висівки – 1 кг;
  • кукурудзяна крупа дрібного помелу – 500 г;
  • хліб білий – 100 г;
  • дріжджі – 15 г;
  • стебло селери;
  • чебрець свіжий – 2 гілочки;
  • гілочка вишні.

Для локшини:

  • яйце;
  • борошно пшеничне – 100 г;
  • дві дрібки солі.

Тут є ще один цікавий рецепт для супу – він запікається у горщику. Так цю страву готують в Італії.

Як приготувати:

  1. Півня нарізати на порційні шматки. Покласти в каструлю з холодною водою так, щоб вода його повністю покрила. Дати закипіти, прибрати піну та зменшити вогонь на мінімум.
  2. Додати цибулину, вимиті та розрізані навпіл коріння селери, петрушки та пастернаку, лаврове листя, чорний перець горошком та гілочки чебрецю. Варити накривши кришкою 1,5 години до готовності м'яса.
  3. Для локшини змішати яйце і борошно, додати сіль і вимісити пружне тісто. Розкачати, нарізати локшину. Дати їй висохнути 30 хвилин.
  4. Коли півень готовий, прибирати з каструлі всі овочі, крім коріння. Їх нарізати кружальцями.
  5. Нарізати моркву кружальцями та кубиками – болгарський перець. Злегка обсмажити та відправити до бульйону. Варити 10 хвилин. Посолити за смаком. Тут важливо, щоб овочі не розварилися.
  6. Влити квас або сік лимона (частинами), додати дрібно нарізану петрушку та любисток. Довести до кипіння, вимкнути вогонь та дати настоятися 30 хвилин.
  7. За 5 хвилин до подачі зварити окремо локшину та додати до тарілок. Подавати з гострим перцем та сметаною.
  8. Для квасу 3 склянки висівок залити теплою водою, щоб вийшла рідка кашка. Додати хліб, накрити чистим рушником, поставити у тепле місце на добу. Суміш має забродити.
  9. У 7-8-літрову каструлю покласти закваску, висівки та кукурудзяне борошно. Для квасу використовується 1 частина закваски та 2 частини висівок. Залити 4-5 літрами гарячої води, добре перемішати.
  10. Додати молоді гілочки вишні або трохи свіжих дріжджів та цукру. Щоразу при відціджуванні квасу, відкласти першу закваску для наступного разу.
  11. Накрити кришкою і залишити за кімнатної температури на 1 день, потрібно 2-3 рази перемішати за цей час. Квас буде готовий за 15 годин.
  12. Процідити та розлити в ємності. Зберігати у холодильнику.