Як приготувати лаханоризо – тушковану капусту з рисом з Греції

По суті, це ліниві голубці, тільки без м'яса. Лаханоризо не входить до списку коронних національних страв Греції, це домашня кухня.

Цибуля і морква для неї нарізаються крупно. А далі – все, як зазвичай буває з тушкованою капустою. Хіба що авторка рецепта – adishakti_club – внесла до інгредієнтів сік половини лимона для легкої кислинки.

Тушкована капуста з рисом лаханоризо / Фото: instagram.com/adishakti_club/

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Лаханоризо

Інгредієнти:

1 шт. капуста середня;

по 2 шт. цибуля ріпчаста середня, морква;

150 г олія оливкова;

1 шт. паприка або червоний болгарський перець;

по 1 ч. л. томатна паста, сіль;

200 г рис;

половина лимона;

пучок петрушки;

за смаком – перець червоний мелений, коріандр.

Як приготувати: