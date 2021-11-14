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Як приготувати лаханоризо – тушковану капусту з рисом з Греції

Ірина Маслова
14 листопада, 14:30
Це не найвідоміша страва Греції, зате її люблять готувати місцеві господині. Рецепт підійде як для плити, так і для мультиварки. Важливо – цибулю та моркву нарізати крупно

По суті, це ліниві голубці, тільки без м'яса. Лаханоризо не входить до списку коронних національних страв Греції, це домашня кухня.

Цибуля і морква для неї нарізаються крупно. А далі – все, як зазвичай буває з тушкованою капустою. Хіба що авторка рецепта – adishakti_club – внесла до інгредієнтів сік половини лимона для легкої кислинки.

Тушкована капуста з рисом лаханоризо / Фото: instagram.com/adishakti_club/

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Лаханоризо

Інгредієнти:

  • 1 шт. капуста середня;
  • по 2 шт. цибуля ріпчаста середня, морква;
  • 150 г олія оливкова;
  • 1 шт. паприка або червоний болгарський перець;
  • по 1 ч. л. томатна паста, сіль;
  • 200 г рис;
  • половина лимона;
  • пучок петрушки;
  • за смаком – перець червоний мелений, коріандр.

Як приготувати:

  1. Очистити цибулю і нарізати кубиками, моркву – кружальцями. У сотейник налити олію та пасерувати до золотавого кольору. Капусту нарізати як на салат і додати до цибулі. Посолити та добре перемішати.
  2. Тушкувати під кришкою на середньому вогні 20-30 хвилин, доки капуста не стане м'якою і змінить колір. Якщо треба, додати трохи води.
  3. Перець очистити, порізати соломкою, додати до овочів і все перемішати.
  4. Додати рис у сотейник і влити томат або розмішану з 1/2 склянки води томатну пасту, всипати спеції і перемішати.
  5. Доливати воду в сотейник за необхідності. Тушкувати, доки рис не буде майже готовий. Влити сік половинки лимона та різану зелень. Зняти з вогню, накрити кришкою і дати рису ввібрати рідину.
  6. Прикрасити зеленню.