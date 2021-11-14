Як приготувати лаханоризо – тушковану капусту з рисом з Греції

По суті, це ліниві голубці, тільки без м'яса. Лаханоризо не входить до списку коронних національних страв Греції, це домашня кухня.
Цибуля і морква для неї нарізаються крупно. А далі – все, як зазвичай буває з тушкованою капустою. Хіба що авторка рецепта – adishakti_club – внесла до інгредієнтів сік половини лимона для легкої кислинки.
Тушкована капуста з рисом лаханоризо / Фото: instagram.com/adishakti_club/
Лаханоризо
Інгредієнти:
- 1 шт. капуста середня;
- по 2 шт. цибуля ріпчаста середня, морква;
- 150 г олія оливкова;
- 1 шт. паприка або червоний болгарський перець;
- по 1 ч. л. томатна паста, сіль;
- 200 г рис;
- половина лимона;
- пучок петрушки;
- за смаком – перець червоний мелений, коріандр.
Як приготувати:
- Очистити цибулю і нарізати кубиками, моркву – кружальцями. У сотейник налити олію та пасерувати до золотавого кольору. Капусту нарізати як на салат і додати до цибулі. Посолити та добре перемішати.
- Тушкувати під кришкою на середньому вогні 20-30 хвилин, доки капуста не стане м'якою і змінить колір. Якщо треба, додати трохи води.
- Перець очистити, порізати соломкою, додати до овочів і все перемішати.
- Додати рис у сотейник і влити томат або розмішану з 1/2 склянки води томатну пасту, всипати спеції і перемішати.
- Доливати воду в сотейник за необхідності. Тушкувати, доки рис не буде майже готовий. Влити сік половинки лимона та різану зелень. Зняти з вогню, накрити кришкою і дати рису ввібрати рідину.
- Прикрасити зеленню.