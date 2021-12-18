Як приготувати мазурики – апетитні ковбаски з індичого фаршу із сиром

Ті, хто знайомий зі світом котлет та подібних страв, можуть подумати, що мазурики дуже схожі на величезну сербську плескавицю.

Вона теж смажиться з твердим сиром, але не тертим, а частіше з крупно нарізаним.

Мазурики - рецепт / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Мазурики, що в українській мові означає дрібні злодюжки, формуються у вигляді маленьких ковбасок.

Ймовірно, тому вони так і називаються, що змітатимуться з тарілки непомітно швидко.

Соковитість мазурикам, звідси й їхні смакові якості, забезпечують усе той же тертий сир, вершкове масло та молоко. Рецепт взято зі сторінки iamcookru.

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Мазурики – рецепт

Інгредієнти:

Індюшинний фарш – 800 г

Яйце куряче – 2 шт.

Сир твердий – 70 г

Масло вершкове – 70 г

Молоко – 30 г

Сіль та перець – за смаком

Панірувальні сухарі – 200 г

Олія – для смаження

Як приготувати: