Як приготувати мазурики – апетитні ковбаски з індичого фаршу із сиром

Ті, хто знайомий зі світом котлет та подібних страв, можуть подумати, що мазурики дуже схожі на величезну сербську плескавицю.
Вона теж смажиться з твердим сиром, але не тертим, а частіше з крупно нарізаним.
Мазурики - рецепт / Фото: instagram.com/iamcookru/
Мазурики, що в українській мові означає дрібні злодюжки, формуються у вигляді маленьких ковбасок.
Ймовірно, тому вони так і називаються, що змітатимуться з тарілки непомітно швидко.
Соковитість мазурикам, звідси й їхні смакові якості, забезпечують усе той же тертий сир, вершкове масло та молоко. Рецепт взято зі сторінки iamcookru.
Мазурики – рецепт
Інгредієнти:
- Індюшинний фарш – 800 г
- Яйце куряче – 2 шт.
- Сир твердий – 70 г
- Масло вершкове – 70 г
- Молоко – 30 г
- Сіль та перець – за смаком
- Панірувальні сухарі – 200 г
- Олія – для смаження
Як приготувати:
- З'єднайте індичий фарш, яйця, молоко та розтоплене вершкове масло, тертий сир, сіль та перець. Розмішайте фарш.
- Сформуйте з фаршу довгі ковбаски і покладіть на дошку, накриту фольгою. Поставте заготівлі на 30 хвилин у морозилку. Потім обваляйте у сухарях.
- Посмажте мазурики на сковороді з великою кількістю олії.
- Покладіть на паперовий рушник, щоби прибрати зайвий жир.