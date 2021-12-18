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Як приготувати мазурики – апетитні ковбаски з індичого фаршу із сиром

Ірина Маслова
18 грудня, 16:30
Смачніше, якщо фарш буде самостійно приготовлений з філе індички. До нього додається тертий твердий сир, молоко та спеції. Смажать мазурики на великій кількості олії

Ті, хто знайомий зі світом котлет та подібних страв, можуть подумати, що мазурики дуже схожі на величезну сербську плескавицю.

Вона теж смажиться з твердим сиром, але не тертим, а частіше з крупно нарізаним.

Мазурики - рецепт / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Мазурики, що в українській мові означає дрібні злодюжки, формуються у вигляді маленьких ковбасок.

Ймовірно, тому вони так і називаються, що змітатимуться з тарілки непомітно швидко.

Соковитість мазурикам, звідси й їхні смакові якості, забезпечують усе той же тертий сир, вершкове масло та молоко. Рецепт взято зі сторінки iamcookru.

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Мазурики – рецепт

Інгредієнти:

  • Індюшинний фарш – 800 г
  • Яйце куряче – 2 шт.
  • Сир твердий – 70 г
  • Масло вершкове – 70 г
  • Молоко – 30 г
  • Сіль та перець – за смаком
  • Панірувальні сухарі – 200 г
  • Олія – для смаження

Як приготувати:

  1. З'єднайте індичий фарш, яйця, молоко та розтоплене вершкове масло, тертий сир, сіль та перець. Розмішайте фарш.
  2. Сформуйте з фаршу довгі ковбаски і покладіть на дошку, накриту фольгою. Поставте заготівлі на 30 хвилин у морозилку. Потім обваляйте у сухарях.
  3. Посмажте мазурики на сковороді з великою кількістю олії.
  4. Покладіть на паперовий рушник, щоби прибрати зайвий жир.