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Як приготувати німецький яблучний млинець, який смачно їсти не тільки вранці

Ірина Маслова
9 листопада, 12:34
Яблука для млинця обсмажуються на вершковому маслі з додаванням цукру, кориці та лимонного соку. Потім це все заливається тістом і випікається у духовці

Так, у Німеччині теж їдять млинці. Причому особливо не заморочуються з їхнім приготуванням. Утім, з цією справою не заморочуються не лише німці. Чого варта "Голландське крихітка" із США. Цей млинець, доволі великий, випікається в духовці в одній чавунній сковороді.

Для німецького яблучного млинця від фудблогерки feedtheswimmers потрібні два великих яблук та грецький йогурт.

Німецький яблучний млинець / Фото: instagram.com/feedtheswimmers/

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Німецький яблучний млинець

Інгредієнти:

  • 100 г пшеничного борошна;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 2 яйця;
  • 3/4 склянки грецького йогурту (жирного);
  • 1 ч. л. ванільного цукру.

Для яблук:

  • 2 шт. великих яблук;
  • 50 г цукру;
  • 2 ст. л. вершкового масла,
  • 1/4 ч. л. кориці;
  • 1 ч. л. соку лимона.

Як приготувати:

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  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. З'єднайте сухі інгредієнти. Додайте вологі інгредієнти та ретельно перемішайте.Відкладіть.
  2. Два великі яблука очистіть від серцевини та наріжте скибочками. Обсмажте яблука з цукром та корицею на вершковому маслі у чавунній сковороді близько 8 хвилин. Зніміть з вогню, додайте лимонний сік, перемішайте.
  3. Вилийте тісто по краях сковороди, а потім на яблука. Випікайте приблизно 15 хвилин, доки краї не піднімуться, а центр не стане золотавим. Прикрасьте цукровою пудрою.