Як приготувати пасту Папи Римського, перлину макаронного мистецтва Італії

Pasta alla Papalina або паста Папи Римського – одна з найулюбленіших та найпопулярніших у ресторанах столиці Італії. В її основі – фетучині, шинка, зелений горошок та пармезан.
Є версія, що "паста для Папи" була вигадана у 1939 році в ресторані La Cisterna, коли туди зайшов тоді ще кардинал Еухеніо Пачеллі, а в майбутньому Папа Пій XII.
Паста Папи Римського - рецепт / Фото: www.the-pasta-project.com
За основу було взято рецепт карбонари. Вона була приготовлена з менш жирним пармезаном, свинячі щічки або бекон замінила шинка, додалася обсмажена на вершковому маслі цибуля.
Щодо горошку, то на кулінарному сайті Тhe-pasta-project кажуть так: він у пасті Папи Римського все ж таки має бути.
Інша версія походження рецепта каже про те, що його автор – шеф-кухар Ватикану, а вигадав він цю страву в середині 1950-х, коли Папа Пій XII увійшов на престол.
Тож якщо цінуєте італійську кухню, любите різні варіяції приготування пасти – обов'язково спробуйте і цю.
Паста Папи Римського
Інгредієнти:
- 400 г фетучині;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 1 цибулина, дрібно нарізана;
- 300 г сирокопченої шинки;
- 200 г замороженого зеленого горошку;
- 150 г тертого пармезану;
- 2 яйця;
- 200 мл жирних вершків;
- сіль, чорний мелений перець.
Як приготувати:
- Очистіть і дрібно наріжте цибулю, наріжте шинку невеликими кубиками, збийте яйця з тертим пармезаном.
- Відваріть горошок 5-7 хвилин у підсоленій воді.
- Поставте каструлю з водою, щоби приготувати пасту. Коли закипить, додайте сіль і знову доведіть до кипіння.
- Обсмажте дрібно нарізану цибулю на вершковому маслі або оливковій олії до напівпрозорості. Додайте шинку і готуйте кілька хвилин. Додайте горошок і тушкуйте ще кілька хвилин.
- Влийте жирні вершки, перемішайте. Додайте чорний мелений перець та сіль за смаком.
- Приготуйте пасту аль денте, згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду і додайте вершковий соус.
- Додайте соус із збитими яйцями та сиром. Добре перемішайте, доки паста не покриється вершковим соусом. Подавайте одразу ж, рясно посипавши меленим чорним перцем.