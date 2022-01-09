Як приготувати пасту Папи Римського, перлину макаронного мистецтва Італії

Pasta alla Papalina або паста Папи Римського – одна з найулюбленіших та найпопулярніших у ресторанах столиці Італії. В її основі – фетучині, шинка, зелений горошок та пармезан.

Є версія, що "паста для Папи" була вигадана у 1939 році в ресторані La Cisterna, коли туди зайшов тоді ще кардинал Еухеніо Пачеллі, а в майбутньому Папа Пій XII.

Паста Папи Римського - рецепт / Фото: www.the-pasta-project.com

Реклама

За основу було взято рецепт карбонари. Вона була приготовлена з менш жирним пармезаном, свинячі щічки або бекон замінила шинка, додалася обсмажена на вершковому маслі цибуля.

Щодо горошку, то на кулінарному сайті Тhe-pasta-project кажуть так: він у пасті Папи Римського все ж таки має бути.

Інша версія походження рецепта каже про те, що його автор – шеф-кухар Ватикану, а вигадав він цю страву в середині 1950-х, коли Папа Пій XII увійшов на престол.

Реклама

Тож якщо цінуєте італійську кухню, любите різні варіяції приготування пасти – обов'язково спробуйте і цю.

Паста Папи Римського

Інгредієнти:

Реклама

400 г фетучині;

2 ст. л. вершкового масла;

1 цибулина, дрібно нарізана;

300 г сирокопченої шинки;

200 г замороженого зеленого горошку;

150 г тертого пармезану;

2 яйця;

200 мл жирних вершків;

сіль, чорний мелений перець.

Як приготувати: