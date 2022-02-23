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Як приготувати пікадильйо, ароматну кубинську страву з фаршу

Ірина Маслова
23 лютого, 18:41
Існує легенда, що Ернест Гемінґвей любив цю страву і радив своєму оточенню відвідати кубинські забігайлівки та посмакувати пікадильйо. Потрібний яловичий фарш, помідори та зелені оливки

З фаршу та картоплі в Аргентині готують чудовий пиріг, на Кубі придумали пікадильйо

Приготувати його дуже просто – фарш обсмажується з цибулею та помідорами, потім додаються оливки, нарізані або цілими.

Пікадильйо / Фото: instagram.com/safarovadinara

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Рецептів у пікадильйо багато, часто до м'яса додають картоплю, квасолю або рис.

Останній краще приготувати на гарнір.

Рецепт зі сторінки home_gourmet._.

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Пікадильйо

Пікадильйо / Фото: instagram.com/home_gourmet._/

Інгредієнти:

  • фарш яловичий – 500 г;
  • оливки зелені (без кісточок) – 90 г;⠀
  • помідор – 4 шт.;
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.;⠀
  • олія оливкова – 2 ст. л.;⠀
  • соєвий соус – 3 ст. л.;⠀
  • перець чилі – за смаком;⠀
  • часник (гранульований) – 2 ч. л.;
  • лаврове листя – 2 шт.;
  • вода – 100 мл.

У Греції з фаршу та макаронів готують ніжну запіканку пастиціо. Її рецепт знайдете тут. ⠀

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Як приготувати:

  1. Викласти фарш на розігріту сковорідку на сильний вогонь. Обсмажити на оливковій олії приблизно 5-8 хвилин.
  2. Додати 100 мл води та 3 ст. л. соєвого соусу. Тушкувати 20 хвилин на повільному вогні.
  3. Нарізати цибулю та помідори на середні кубики. Додати до фаршу.⠀
  4. Додати часник, перець чилі та 2 лаврових листя. Відкрийте кришку, щоб вода почала випаровуватися.⠀
  5. Щойно википить вода, додати оливки (порізані або цілі) у фарш. Тушкувати 10 хвилин, періодично помішуючи.