Риба на Новий рік-2022 – цікаві рецепти для сьомги, форелі, скумбрії

Ми знаємо, що Новий рік-2022 – це рік Тигра, ми пам'ятаємо, що до риби Тигр байдужий, тому вона не має бути в центрі столу.
Але краще собі не відмовляти та дозволити з'їсти улюблену рибу, бо свято ж.
Рецепти з риби на Новий рік-2022 / Фото: Depositphotos
Сьомга у вершковому соусі за рецептом make.me.yummy готується на сковороді, форель svettt_avdeevaзапікається в соусі з апельсиновим соком і подається зі смаженими на сухій сковороді апельсинами.
І нарешті, шашлик зі скумбрії від sweetandtastyhouse. Він готується в духовці на шпажках.
Тож якщо поки не визначилися, що приготувати з риби на Новий рік, можна випробувати ці варіанти.
Шашлик зі скумбрії (рецепт для духовки)
Інгредієнти (на 2 порції):
- Філе середньої скумбрії – 2 шт.
Для маринаду:
- Паприка, орегано – по 1/2 ч. л.
- Сушений часник – 1/4 ч. л.
- Цедра 1 апельсина
- Сік половини апельсина
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Змішати всі інгредієнти для маринаду. Покласти рибу та залишити маринуватися на 15-20 хвилин.
- Скрутити кожне філе рулетом і нанизати на шпажки. Скласти у форму для запікання.
- Запікати в попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів 30-40 хвилин до готовності.
Форель з цитрусовими
Інгредієнти:
- Форель – 400 г
- Апельсин, болгарський перець – по 1 шт.
- Олія оливкова – 1 ст. л.
- Соєвий соус – 20 мл
- Креветки (великі) – 6-8шт.
- Сіль, перець – за смаком
- Борошно пшеничне – 4 ст. л.
- Масло вершкове – 30 г
Як приготувати:
- Рибу нарізати порційними шматками. Натерти сіллю та перцем. Обваляти в борошні та обсмажити на олії, але не до готовності, не більше 2 хвилин.
- Розпустити в сковороді вершкове масло, обсмажити болгарський перець, порізаний соломкою, і креветки, 2 хвилини. Влити соєвий соус і вичавити сік з половинки апельсина. Довести до кипіння, вогонь вимкнути.
- Викласти рибу у форму, зверху викласти перець з креветками разом з рідиною. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
- Другу половину апельсина нарізати кільцями, обсмажити до рум'яної скоринки на сухій сковороді. Подавати рибу з обсмаженими апельсинами.
Сьомга у вершковому соусі
Інгредієнти:
- Сьомга – 500 г
- Жовток – 1 шт.
- Французька гірчиця – 1 ч. л.
- Часник – 1 зуб.
- Вершки 15% – 200 мл
- Сухі трави
- Кріп
- Олія для обсмажування
Як приготувати:
- Сьомгу обсмажити на олії з двох боків.
- Для соусу жовток та гірчицю збити вінчиком, додати дрібно нарубаний часник, вершки, трави, кріп. Перемішати.
- Влити соус у сковороду з рибою, протушкувати 5 хвилин.