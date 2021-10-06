Як приготувати цукерки дальгона із серіалу "Гра в кальмара"

Поки "Гра в кальмара" продовжує набирає обертів у популярності серед серіаломанів, світ зацікавили цукерки, від яких залежить життя героїв фільму. Виявляється, це популярний південнокорейський стритфуд. Їсти солодощі на паличці теж потрібно вміти. Важливо – обережно відламати цукерку до фігурки, не пошкодивши її. Цікаво, що відома кава дальгона – тренд у світі кави минулого року – отримала свою назву завдяки цим цукеркам. Готувати дальгона можна на паличці і без неї.
Цукерки дальгона
Цукерки дальгона / Фото: instagram.com/yimway/
Рецепт цукерок із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: www.koreanbapsang.com
Інгредієнти на одну порцію:
- Коричневий або білий цукор – 3 ст. л.
- Щіпка харчової соди
Як приготувати:
- Нагріти цукор на антипригарній сковороді впродовж 5-7 хвилин. Сироп має стати бурштиновим. Помішувати потрібно за допомогою дерев'яної шпажки.
- Додати щіпку соди та інтенсивно перемішувати, доки сироп не стане світлішати і не збільшиться в об'ємі.
- Вилити карамельну масу на залізну поверхню або пергамент, дати охолонути кілька хвилин. За допомогою формочок для печива вичавити малюнок і остудити.
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