Як приготувати салат "Коул слоу" з капустою – найкраще до м'яса, шашлику та барбекю

Існують салати, які своїм вивіреним смаком підштовхують до появи інших рецептів. Так сталося з японським картопляним, він виник під очевидним впливом олів'є.
Щодо найвідомішого в США "Коул слоу", то він бере свій початок від нідерландського рецепта, опублікованого на початку 18 століття.
Салат "Коул слоу" готується з капусти
Тоді пропонувалося тонко нашаткувати капусту, залити її гарячою олією та заправити оцтом.
Сьогодні до салату додають цибулю, болгарський перець, зелене яблуко – все залежить від ваших особистих уподобань.
Без "Коул слоу" у Штатах не обходиться жоден пікнік, салат справді смачний з м'ясом. За правилами він заправляється майонезом, fengshui_home пропонує соус на основі сметани.
Салат "Коул слоу"
Складові:
- морква;
- капуста.
Для заправки:
- сметана – 6 ст. л.;
- гірчиця – на кінчику ножа;
- оцет яблучний, сік лимона – по 1 ч. л.;
- цукор – 1 ст. л. без гірки або трохи менше;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Нарізати капусту, моркву натерти. Капусту злегка пом'яти руками.
- З'єднати інгредієнти для заправки, довести до смаку сіллю та перцем.
- Заправити салат і дати постояти у холодильнику 25-30 хвилин.
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