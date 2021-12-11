Як приготувати суп чихіртму, який грузини вважають цілющим

Максимально наваристий курячий бульйон, густоти якому дає невелика кількість борошна, а особливого смаку – трохи лимонного соку.
Спеції та зелень додається за смаком. Зрозуміло, що останнього, йдеться про кінзу, має бути якнайбільше.
Грузинський курячий суп чихіртма / Фото: instagram.com/za.ga_
Чихіртму в Грузії готують, коли потрібно підтримати себе під час застуди або полегшити наслідки алкогольного сп'яніння.
Зазвичай цей суп готують наступного дня після бурхливих застіль. Рецепт взято у фудблогерки za.ga.
Тож якщо вважаєте себе поціновувачем грузинської кухні та навчилися правильно готувати куряче чкмерулі, чихіртму вдасться приготувати дуже легко.
Курячий суп чихіртма
Інгредієнти:
- Курка свіжа – 500-700 г
- Вода – 2,5 літра
- Борошно кукурудзяне – 3 ст. л. (можна пшеничне)
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Сіль – за смаком
- Лимон – 1 шт.
- Жовтки – 2-3 шт.
- Зелень петрушки, кінзи та кропу
- Масло вершкове – 3 ст. л.
Як приготувати:
- Курку промити і нарізати на невеликі шматочки. Викласти в каструлю та залити водою. Поставити на середній вогонь, коли вода закипатиме, прибрати піну. Варити бульйон на повільному вогні 40 хвилин. Посолити наприкінці.
- Цибулю нарізати дрібно та обсмажити на вершковому маслі до золотавого кольору. Перекласти на тарілку.
- Жовток відокремити від білка. До жовтків додати лимонний сік і збити до однорідності.
- На вершковому маслі злегка обсмажити борошно до вбирання масла. Додати 200-250 мл гарячого бульйону. Готувати, помішуючи, щоб не утворилися грудочки.
- У гарячий бульйон з м'ясом додати смажену цибулю. Влити борошняну суміш і добре перемішати. Після того, як закипить, варити ще 5 хвилин.
- Маленьким струмком ввести в чихіртму яєчно-лимонну суміш, постійно збиваючи виделкою до однорідності. Довести до смаку сіллю, перцем, спеціями.
- Коли закипить, прибрати з вогню.