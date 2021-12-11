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Як приготувати суп чихіртму, який грузини вважають цілющим

Ірина Маслова
11 грудня, 18:24
Особливість – до супу додається збитий з лимонним соком жовток і розбовтується. У деяких рецептах є оцет, але чихіртма не стане гірше, якщо його не буде

Максимально наваристий курячий бульйон, густоти якому дає невелика кількість борошна, а особливого смаку – трохи лимонного соку.

Спеції та зелень додається за смаком. Зрозуміло, що останнього, йдеться про кінзу, має бути якнайбільше.

Грузинський курячий суп чихіртма / Фото: instagram.com/za.ga_

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Чихіртму в Грузії готують, коли потрібно підтримати себе під час застуди або полегшити наслідки алкогольного сп'яніння.

Зазвичай цей суп готують наступного дня після бурхливих застіль. Рецепт взято у фудблогерки za.ga.

Тож якщо вважаєте себе поціновувачем грузинської кухні та навчилися правильно готувати куряче чкмерулі, чихіртму вдасться приготувати дуже легко.

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Курячий суп чихіртма

Інгредієнти:

  • Курка свіжа – 500-700 г
  • Вода – 2,5 літра
  • Борошно кукурудзяне – 3 ст. л. (можна пшеничне)
  • Цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • Сіль – за смаком
  • Лимон – 1 шт.
  • Жовтки – 2-3 шт.
  • Зелень петрушки, кінзи та кропу
  • Масло вершкове – 3 ст. л.

Як приготувати:

  1. Курку промити і нарізати на невеликі шматочки. Викласти в каструлю та залити водою. Поставити на середній вогонь, коли вода закипатиме, прибрати піну. Варити бульйон на повільному вогні 40 хвилин. Посолити наприкінці.
  2. Цибулю нарізати дрібно та обсмажити на вершковому маслі до золотавого кольору. Перекласти на тарілку.
  3. Жовток відокремити від білка. До жовтків додати лимонний сік і збити до однорідності.
  4. На вершковому маслі злегка обсмажити борошно до вбирання масла. Додати 200-250 мл гарячого бульйону. Готувати, помішуючи, щоб не утворилися грудочки.
  5. У гарячий бульйон з м'ясом додати смажену цибулю. Влити борошняну суміш і добре перемішати. Після того, як закипить, варити ще 5 хвилин.
  6. Маленьким струмком ввести в чихіртму яєчно-лимонну суміш, постійно збиваючи виделкою до однорідності. Довести до смаку сіллю, перцем, спеціями.
  7. Коли закипить, прибрати з вогню.