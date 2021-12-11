Як приготувати суп чихіртму, який грузини вважають цілющим

Максимально наваристий курячий бульйон, густоти якому дає невелика кількість борошна, а особливого смаку – трохи лимонного соку.

Спеції та зелень додається за смаком. Зрозуміло, що останнього, йдеться про кінзу, має бути якнайбільше.

Грузинський курячий суп чихіртма / Фото: instagram.com/za.ga_

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Чихіртму в Грузії готують, коли потрібно підтримати себе під час застуди або полегшити наслідки алкогольного сп'яніння.

Зазвичай цей суп готують наступного дня після бурхливих застіль. Рецепт взято у фудблогерки za.ga.

Тож якщо вважаєте себе поціновувачем грузинської кухні та навчилися правильно готувати куряче чкмерулі, чихіртму вдасться приготувати дуже легко.

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Курячий суп чихіртма

Інгредієнти:

Курка свіжа – 500-700 г

Вода – 2,5 літра

Борошно кукурудзяне – 3 ст. л. (можна пшеничне)

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Сіль – за смаком

Лимон – 1 шт.

Жовтки – 2-3 шт.

Зелень петрушки, кінзи та кропу

Масло вершкове – 3 ст. л.

Як приготувати: