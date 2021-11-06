Як приготувати угорський суп "Халаслє", який здивує любителів рибної юшки

Коли ми кажемо "кухня Угорщини", одразу згадуємо гуляш і пряний та наваристий паприкаш, але на цьому зупинятися неправильно.

У цій неморській країні є дивовижний суп "Халаслє" і що більше різної річкової риби в ньому буде, то краще.

Угорський рибний суп "Халаслє" / Фото: instagram.com/halpatko

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Перший офіційний рецепт був опублікований у 1871 році і практично одразу "Халаслє" увійшов до трійки найкращих перших страв країни. Цим супом таверни та ресторани Угорщини заманюють туристів і сьогодні. Подавайте його зі свіжим білим хлібом та келихом сухого вина.

Foodies.academy довідалися рецепт супу і радять замінити мелений перець Cascabell, який складно знайти у нас, гострою паприкою.

Особливості "Халаслє"

Існує багато різновидів цього супу, але незмінною є наявність коропа та паприки. У процесі суп не перемішується, а томиться на дуже повільному вогні не менше 4 годин. Тому каструля йому потрібна з товстим дном. Справжній "Халаслє" не терпить присутності кропу та зеленої цибулі. А от цибуля – це так. Щоправда, вона тушкується в жирі, потім обсмажується. Перед додаванням паприки до обсмаженої цибулі, її потрібно злегка розвести в олії. Паприка у жодному разі не має підгоріти. Краще класти її одразу в бульйон. Часто до супу окремо подають домашню локшину, вона додається у тарілку. Після того, як "Халаслє" готовий, дайте йому відпочити кілька годин і насолоджуйтесь.

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Як приготувати суп "Халаслє"

Угорський суп "Халаслє" / Фото: instagram.com/horgasztanya_vendeglo

Інгредієнти:

Короп – 2 кг

Інша річкова риба – 1 кг

Цибуля ріпчаста – 3 шт.

Бланшировані помідори – 400 г

Перець солодкий – для подачі

Солодка паприка мелена – 3 ст. л.

Часник – 4 зубчики

Смалець – 50 г

Сіль – за смаком

Гостра паприка – 1/2 ч. л.

Як приготувати:

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