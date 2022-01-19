Як приготувати тунця – швидкий і смачний рецепт

Обізнані люди кажуть – тунець вартий того, щоб купити і спробувати його.

Ми знаємо, як смачно і швидко приготувати лосось у різні способи та з всякими соусами, тепер дізнаємося простий і смачний рецепт для тунця.

Як приготувати тунець / Фото: instagram.com/fitlife_fitness_wellbeing

Реклама

Фублогерка elj.eats пропонує приготувати до нього соус на основі оливкової олії, соку лимона та каперсів, а подавати з картопляним пюре.

Тунець з каперсами та картоплею

Тунець з каперсами та картоплею / Фото: instagram.com/elj.eats

Інгредієнти на дві персони:

Реклама

2 невеликі стейки тунця;

по 5 ст. л. оливкової олії, лимонного соку;

3 ст. л. каперсів;

6 шт. картоплі;

зелена цибуля, цибуля-шалот;

1 зуб. часнику;

коріандр, петрушка, сіль, перець.

Тут дізнаєтесь, як приготувати гравлакс, закуску зі слабосолоного лосося.

Як приготувати: