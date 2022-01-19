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Як приготувати тунця – швидкий і смачний рецепт

Ірина Маслова
19 січня, 19:25
Спочатку його потрібно потримати в оливковій олії буквально кілька хвилин, потім обсмажити хвилину та довести до готовності у духовці. Подається із соусом на основі каперсів

Обізнані люди кажуть – тунець вартий того, щоб купити і спробувати його.

Ми знаємо, як смачно і швидко приготувати лосось у різні способи та з всякими соусами, тепер дізнаємося простий і смачний рецепт для тунця.

Як приготувати тунець / Фото: instagram.com/fitlife_fitness_wellbeing

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Фублогерка elj.eats пропонує приготувати до нього соус на основі оливкової олії, соку лимона та каперсів, а подавати з картопляним пюре.

Тунець з каперсами та картоплею

Тунець з каперсами та картоплею / Фото: instagram.com/elj.eats

Інгредієнти на дві персони:

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  • 2 невеликі стейки тунця;
  • по 5 ст. л. оливкової олії, лимонного соку;
  • 3 ст. л. каперсів;
  • 6 шт. картоплі;
  • зелена цибуля, цибуля-шалот;
  • 1 зуб. часнику;
  • коріандр, петрушка, сіль, перець.

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Як приготувати:

  1. Ретельно обмазати тунця оливковою олією, посолити, поперчити. Відкласти.
  2. Поставити варитися очищену картоплю. Духовку розігріти до 200 градусів.
  3. Для соусу дрібно нарізати часник, цибулю-шалот, каперси, коріандр, петрушку і додати 3-4 ст. л. оливкової олії та 5 ст. л. лимонного соку. Перемішати та приправити за смаком.
  4. З готової картоплі злити воду, додати 2-3 ст. л. вершкового масла, зелену цибулю, трохи оливкової олії, перемішати і додати сіль та перець за смаком.
  5. Добре розігріти сковороду та обсмажити тунця по 1 хвилині з кожного боку. Перекласти на застелене деко та готувати в духовці близько 2 хвилин. Дати відпочити.
  6. Подавати з картоплею та соусом.