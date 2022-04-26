Як просто приготувати смачну курку в духовці та сковороді

Зазвичай ми готуємо інтуїтивно, посилаючись на свій особистий досвід, тому для багатьох поради та лайфхаки зайві.

Але навіть така, здавалося б, проста страва, як картопляне пюре вимагає своїх правил. І, звісно, курка – не виняток.

Як приготувати курку смачно / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

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Ми ж хочемо отримати соковите м'ясо, хрумку скоринку та ідеальний смак, який забезпечують правильні спеції та приправи.

Усі рекомендації від досвідчених кулінарів та сайту Мashed.com.

Як смачно приготувати курку

Особливо смачною курка виходить, якщо додати до неї трохи цитрусових / Фото: instagram.com/kniga_receptov_pp/

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Усе починається із самої тушки. Краще, якщо вона буде свіжою. Тобто купив незаморожену та став готувати.

Заморожене м'ясо має розтанути, причому природним чином. Не треба допомагати йому це робити гарячою водою й тим паче в мікрохвильовій печі.

Хіба що налийте в каструлю холодну воду та покладіть туди курку.

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Якщо вибрали запікання, перед тим, як додавати спеції, обітріть тушку паперовим рушником.

Ваша курка була в маринаді? Її все одно треба обсушити. Так відійде зайва волога й ви отримаєте хрумку золотаву скоринку.

Багато хто змащує курку олією, майонезом або гірчицею. Не треба робити це рясно. Теж, щоб уникнути сильного розпарювання шкірки.

Місце приготування також має велике значення. Експерти не рекомендують запікати курку та будь-які її частини на решітці. Для цього краще використовувати форму для запікання.

Не менш важливою є температура розігрітої духовки. Орієнтуємось на середню – 190 градусів.

Солити м'ясо радять спочатку не важливо, готуватимете ви її в духовці або смажитимете на сковороді. Для маринаду, крім улюблених спецій та трав, використовуйте кефір або натуральний йогурт.

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Найкращі спеції для курки, крім солі та перцю, каєнський, червоний перець, чебрець, базилік та розмарин. З трав – петрушка. Використовуйте сушений часник.

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