Як перевірити, чи свіжі яйця – 3 простих лайфхаки

Свіжі яйця можна зберігати навіть поза холодильником. Про кілька таких способів ми докладно писали.
Але перед тим, як їх відправити на зберігання, треба купити якісний продукт і не витратити гроші на зіпсований.
Як перевірити свіжість яєць / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні, pexels.com
Отже, кілька ефективних методів, як визначити свіжість яєць.
Як перевірити свіжість яєць: лайфхаки
- Лайфхак 1. Опустити в воду
Перевірити свіжість яєць за допомогою води / Фото: istockphoto.com
Наберіть в миску холодну воду і помістіть в неї яйце:
- якщо яйце горизонтально лежить на дні – воно свіже;
- яйце трохи піднялося або встало вертикально – не першої свіжості, але його можна використовувати для приготування гарячих страв і в тісто;
- яйце спливло на поверхню води – воно зіпсоване.
- Лайфхак 2. Струсити
Як перевірити свіжість яєць / Фото: istockphoto.com
Піднесіть яйце до вуха і трохи потрясіть його:
- нічого не чути – яйце свіже;
- через дві секунди з'явилося відчуття, що вміст всередині бовтається – яйце не першої свіжості;
- явно чутні булькання, сплески і хлюпання – яйце зовсім несвіже.
Лайфхак 3. Розбити
Розбите свіже яйця / Фото: Klaus Nielsen, Pexels
Акуратно розбийте яйце, щоб не пошкодити жовток, і вилийте його в пласку тарілку:
- якщо жовток щільний і опуклий, а білок в'язкий, пружний і добре тримається навколо жовтка – яйце свіже;
- якщо яйце розтеклося по тарілці, жовток не випирає, а білок рідкий – яйце вже старе.