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Як перевірити, чи свіжі яйця – 3 простих лайфхаки

Ольга Козачок
14 квітня, 13:41
Це стосується насамперед яєць, куплених на ринку. Потрібно потрясти яйце і послухати, почуєте та відчуєте звук – продукт поганий

Свіжі яйця можна зберігати навіть поза холодильником. Про кілька таких способів ми докладно писали.

Але перед тим, як їх відправити на зберігання, треба купити якісний продукт і не витратити гроші на зіпсований.

Як перевірити свіжість яєць / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні, pexels.com

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Отже, кілька ефективних методів, як визначити свіжість яєць.

Як перевірити свіжість яєць: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Опустити в воду

Перевірити свіжість яєць за допомогою води / Фото: istockphoto.com

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Наберіть в миску холодну воду і помістіть в неї яйце:

  • якщо яйце горизонтально лежить на дні – воно свіже;
  • яйце трохи піднялося або встало вертикально – не першої свіжості, але його можна використовувати для приготування гарячих страв і в тісто;
  • яйце спливло на поверхню води – воно зіпсоване.
  1. Лайфхак 2. Струсити

Як перевірити свіжість яєць / Фото: istockphoto.com

Піднесіть яйце до вуха і трохи потрясіть його:

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  • нічого не чути – яйце свіже;
  • через дві секунди з'явилося відчуття, що вміст всередині бовтається – яйце не першої свіжості;
  • явно чутні булькання, сплески і хлюпання – яйце зовсім несвіже.

Лайфхак 3. Розбити

Розбите свіже яйця / Фото: Klaus Nielsen, Pexels

Акуратно розбийте яйце, щоб не пошкодити жовток, і вилийте його в пласку тарілку:

  • якщо жовток щільний і опуклий, а білок в'язкий, пружний і добре тримається навколо жовтка – яйце свіже;
  • якщо яйце розтеклося по тарілці, жовток не випирає, а білок рідкий – яйце вже старе.