Як зробити смачно навіть недорогу рибу – 10 лайфхаків

Літо позаду, а це означає, що безпечний час для повернення риби, насамперед річкової, на наші столи настав. У цьому матеріалі зібрані поради професіоналів щодо того, як приготувати рибу смачно, тобто щоб вона не була сухою і прісною, ну й не розвалювалася під час смаження або запікання. Ми знаємо, що оригінального можна приготувати, наприклад, зі скумбрією, тепер дізнаємося, як смачно це зробити з будь-якою рибою.

Як приготувати смачну рибу

Перед смаженням натріть рибу олією, сковороду змащувати не обов'язково / Фото: Pixabay

Риба, яйця, овочі та збалансований загалом раціон важливий для здоров'я нігтів / Фото: Pexels

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Лайфхак 1. Перед тим, як викладатимете рибу на деко або сковороду, і духовка, і сковорода мають бути добре розігріті.

Лайфхак 2. Експерти радять присипати поверхню невеликою кількістю морської солі . Риба не стане сильно солоною, а візьме солі стільки, скільки їй потрібно.

Лайфхак 3. Спробуйте посмажити рибу на вершковому маслі – у неї буде незвичайний вершковий присмак. Потім, якщо масло залишиться, його можна використовувати як соус.

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Лайфхак 4. Найкраще перед смаженням панірувати рибу в кукурудзяному борошні. До нього можна додати трохи тертого сиру. Так скоринка стане соковитою, а готова риба отримає легкий сирний смак.

Лайфхак 5. Варити морську рибу потрібно в такий спосіб: спочатку нехай вода з рибою закипить, потім одразу ж потрібно зменшити вогонь і варити на дуже повільному.

Лайфхак 6. Прибрати неприємний запах твані від річкової риби допоможе оцтовий "компрес". Обмотайте тканиною, змоченою в оцті, рибу і залиште на 20 хвилин. Запах твані зникне. Добре справляється з характерним запахом лаврове листя і духмяний перець , їх можна додати під час варіння або до соусу.

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Лайфхак 7. Ніколи не використовуйте лимон перед смаженням і запіканням, інакше риба може розвалюватися. Сік лимона потрібен тоді, коли риба вже готова.

Лайфхак 8. Практично вся риба смажиться на сковороді не більше 10 хвилин в середньому. Не варто тримати її довше, вона буде сухою.

Лайфхак 9. Якщо запікаєте або тушкуєте рибу, не забудьте про цибулеву подушку.

Лайфхак 10. Ідеальні приправи для риби – петрушка, кріп, естрагон. Ще один вдалий соус для риби – це оливкова олія, змішана з подрібненими петрушкою і часником.

Ніжною ваша риба буде, якщо запікати її в сметанному соусі. Для червоної та нежирної риби – це один з найкращих варіянтів.

Коли смажите рибу, покладіть на неї шматочок жирного копченого бекону. Так вона стане ароматнішою.

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