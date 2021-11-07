Як заощадити на слабосолоному лососі – навчитися готувати гравлакс

Приблизно слово "гравлакс" можна перекласти, як закопана риба. Саме так на території сучасної Скандинавії запасалися цим продуктом. Тобто добре обвалювали її в солі, загортали в щось і закопували.

Сьогодні гравлакс люблять у Швеції, адже немає нічого кращого, ніж самостійно засолена чи замаринована улюблена риба.

Гравлакс – рецепт скандинавської закуски з червоної риби / Фото: instagram.com/muzica.life/

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Ще економія та відсутність ризику для здоров'я – ви знаєте, що солите хорошу рибу і знаєте, у чому ви це робите.

Весь процес розрахований на 800 г лосося, якщо у вас менше риби, то скорочуйте кількість інших інгредієнтів.

Автор рецепта та кулінарний блогер – muzica.life – радить перед подачею на стіл очистити рибу від бурякового маринаду, злегка промити та обсушити серветками.

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Гравлакс – рецепт

Інгредієнти:

Лосось – 800 г

Цукор – 200 г

Морська сіль – 160 г

Буряк – 3 шт.

Цедра апельсина – 3 ст. л

Цедра лайма – 1 ст. л

Свіжий базилік – 10 г

Лікер (лимончело) або коньяк – 4 ст. л

Коріандр – 2 ст. л

Як приготувати: