Як заощадити на слабосолоному лососі – навчитися готувати гравлакс

Приблизно слово "гравлакс" можна перекласти, як закопана риба. Саме так на території сучасної Скандинавії запасалися цим продуктом. Тобто добре обвалювали її в солі, загортали в щось і закопували.
Сьогодні гравлакс люблять у Швеції, адже немає нічого кращого, ніж самостійно засолена чи замаринована улюблена риба.
Гравлакс – рецепт скандинавської закуски з червоної риби / Фото: instagram.com/muzica.life/
Ще економія та відсутність ризику для здоров'я – ви знаєте, що солите хорошу рибу і знаєте, у чому ви це робите.
Весь процес розрахований на 800 г лосося, якщо у вас менше риби, то скорочуйте кількість інших інгредієнтів.
Автор рецепта та кулінарний блогер – muzica.life – радить перед подачею на стіл очистити рибу від бурякового маринаду, злегка промити та обсушити серветками.
Гравлакс – рецепт
Інгредієнти:
- Лосось – 800 г
- Цукор – 200 г
- Морська сіль – 160 г
- Буряк – 3 шт.
- Цедра апельсина – 3 ст. л
- Цедра лайма – 1 ст. л
- Свіжий базилік – 10 г
- Лікер (лимончело) або коньяк – 4 ст. л
- Коріандр – 2 ст. л
Як приготувати:
- Рибу вимити, обсушити та видалити кістки. Змастити лимончело чи коньяком.
- Буряк натерти, базилік вимити та подрібнити.
- З'єднати буряк, цукор, морську сіль, цедру лайма та апельсина, коріандр та подрібнений базилік. Ретельно перемішати. Сік буряків треба злити.
- Викласти на підготовлене рибне філе бурякову масу. Щільно загорнути харчовою плівкою.
- Перекласти рибу в ємність з бортиками і поставити вантаж. Відправити на 24 години в холодильник, періодично зливаючи рідину.