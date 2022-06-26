Як смачно використовувати чорну смородину – приготувати напій кордіял (фото)

Літо – сезон найрізноманітніших та дуже несподіваних для багатьох домашніх напоїв. Можливо, для багатьох стане сюрпризом, що з бузини можна зробити шампанське.
Кордіял – це англійський напій, що готується з будь-яких ягід і фруктів. Цікаво, що спочатку він був алкогольним. І ось уже понад сто років його готують без алкоголю.
Напій кордіял з чорної смородини
За консистенцією він, як густий сироп. Розбавляти його можна газованою водою, використовувати як топінг для морозива та десертів.
На сайті www.lordbyronskitchen.com радять спробувати заморозити кордіял. Розлийте його у формочки для льоду, потім перекладіть у пакет і зберігайте в морозильнику.
Кордіял з чорної смородини
Кордіял з чорної смородини
Інгредієнти:
- чорна смородина – 300 г;
- цукор – 160 г;
- холодна вода – 325 мл;
- ванільний цукор – пакетик.
Як приготувати:
- Смородину вимити, обсушити.
- Перекласти в каструлю, додати ванільний цукор. Засипати зверху цукром та додати воду. Довести до кипіння на помірному вогні. У процесі приготування розім'яти ягоди дерев'яною ложкою.
- Варити на повільному вогні, періодично помішуючи, до розчинення цукру. Повністю остудити.
- Отриману масу двічі процідити через дрібне сито.
- Готовий кордіял з чорної смородини перелити в скляну пляшку або банку з кришкою. У такому вигляді кордіял можна зберігати в холодильнику впродовж місяця.
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