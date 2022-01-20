Камамбер у тісті з фруктами – супершвидкий рецепт для романтичної вечері

Коли у холодильнику є листкове тісто і сир, то можна не турбуватися, чим нагодувати раптових гостей.
Інша справа, коли ви готуєтеся до романтичної вечері. Тут потрібно ґрунтовніше підійти до процесу.
Камамбер у тісті / Фото: instagram.com/domarestoran/
Камамбер сам по собі класний, але максимально красивим буває, коли потрапляє під вплив високої температури.
Тоді він починає повільно розтікатися по тарілці, трохи втрачаючи свій властивий запах.
Тонка скоринка з листкового тіста буде трохи його притримувати, а груші та ягоди чудово підкреслять смак.
Рецепт взято зі сторінки фудблогерки narisovano.
Камамбер у тісті з фруктами
Камамбер у тісті з фруктами / Фото: instagram.com/narisovano/
Інгредієнти:
- лист листкового бездріжджового тіста;
- голівка камамберу;
- 2 груші;
- мед;
- ягоди, горіхи;
- кілька дрібок кориці;
- вершкове масло для змащування форми.
Як приготувати нескладні сирні кульки з беконом і фундуком – дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Тісто розморозити та розтягнути. Загорнути сир у тісто.
- Груші помити та нарізати слайсами, серцевину прибрати. Горіхи поламати.
- Форму змастити маслом. Викласти у центр сир, додати груші, ягоди. Присипати горіхами. Полити медом та присипати корицею.
- Випікати за 180 градусів близько 20 хвилин.