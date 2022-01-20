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Камамбер у тісті з фруктами – супершвидкий рецепт для романтичної вечері

Ірина Маслова
20 січня, 20:15
Крім сиру, потрібне листкове бездріжджове тісто, груша, ягоди, трохи горіхів та меду, а також 20 хвилин часу. Останній штрих – кілька дрібок кориці на хрустку скоринку

Коли у холодильнику є листкове тісто і сир, то можна не турбуватися, чим нагодувати раптових гостей.

Інша справа, коли ви готуєтеся до романтичної вечері. Тут потрібно ґрунтовніше підійти до процесу.

Камамбер у тісті / Фото: instagram.com/domarestoran/

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Камамбер сам по собі класний, але максимально красивим буває, коли потрапляє під вплив високої температури.

Тоді він починає повільно розтікатися по тарілці, трохи втрачаючи свій властивий запах.

Тонка скоринка з листкового тіста буде трохи його притримувати, а груші та ягоди чудово підкреслять смак.

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Рецепт взято зі сторінки фудблогерки narisovano.

Камамбер у тісті з фруктами

Камамбер у тісті з фруктами / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти:

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  • лист листкового бездріжджового тіста;
  • голівка камамберу;
  • 2 груші;
  • мед;
  • ягоди, горіхи;
  • кілька дрібок кориці;
  • вершкове масло для змащування форми.

Як приготувати нескладні сирні кульки з беконом і фундуком – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

  1. Тісто розморозити та розтягнути. Загорнути сир у тісто.
  2. Груші помити та нарізати слайсами, серцевину прибрати. Горіхи поламати.
  3. Форму змастити маслом. Викласти у центр сир, додати груші, ягоди. Присипати горіхами. Полити медом та присипати корицею.
  4. Випікати за 180 градусів близько 20 хвилин.