Камамбер у тісті з фруктами – супершвидкий рецепт для романтичної вечері

Коли у холодильнику є листкове тісто і сир, то можна не турбуватися, чим нагодувати раптових гостей.

Інша справа, коли ви готуєтеся до романтичної вечері. Тут потрібно ґрунтовніше підійти до процесу.

Камамбер у тісті / Фото: instagram.com/domarestoran/

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Камамбер сам по собі класний, але максимально красивим буває, коли потрапляє під вплив високої температури.

Тоді він починає повільно розтікатися по тарілці, трохи втрачаючи свій властивий запах.

Тонка скоринка з листкового тіста буде трохи його притримувати, а груші та ягоди чудово підкреслять смак.

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Рецепт взято зі сторінки фудблогерки narisovano.

Камамбер у тісті з фруктами

Камамбер у тісті з фруктами / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти:

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лист листкового бездріжджового тіста;

голівка камамберу;

2 груші;

мед;

ягоди, горіхи;

кілька дрібок кориці;

вершкове масло для змащування форми.

Як приготувати нескладні сирні кульки з беконом і фундуком – дізнаєтесь тут.

Як приготувати: