"Картопляні поросята" зі свининою – рецепт ситної естонської страви

Страви з м'яса в Естонії – це насамперед свято. Свинина там дорога, та й сама країна морська, там більше виступають по рибі. Але з м'яса естонці готують. Чого вартий гарний рулет "Довгий хлопчик".
Картуліпорс, що можна перекласти, як "поросята в тісті", страва давно відома. Про неї писав Вільям Похльобкін.
"Картопляні поросята" зі свининою / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
М'ясо нарізається великими шматочками, обсмажується, а потім потрапляє в оболонку з картопляного пюре.
На відміну від крокетів, "поросята" не смажаться у фритюрі, а запікаються. Це робить їх хоч і не набагато, але не такими важкими для організму.
В оригінальному рецепті до картоплі потрібно додати склянку сметани або 0,75 склянки молока.
Фудблогерка vinegretteblog, яка відтворила цю давню страву, радить не дотримуватися оригінального рецепта. Інакше тісто буде занадто рідким і сформувати "поросят" буде майже неможливо.
Зверніть увагу, перцю та інших спецій немає, лише сіль. Справа в тому, що в Естонії спеції та перець не у фаворі. Тож додавайте їх на свій смак.
"Картопляні поросята" зі свининою
Інгредієнти:
- пісна свинина – 500 г;
- картопляне пюре – 1,2-1,5 кг;
- яйця – 2 шт.;
- сметана – 2-3 ст. л.;
- тепле молоко – 50 мл;
- борошно – 2-3 ст. л. + на обвалку;
- сіль.
І ще одну страву естонської кухні – салат "Росольє" з буряком та оселедцем знайдете тут.
Як приготувати:
- Наріжте свинину на шматочки розміром із сірникову коробку і обсмажте з обох боків до напівготовності (без олії).
- Відваріть картоплю, в пюре додайте сметану, 1 яйце, борошно та молоко, перемішайте. Має вийти м'яке еластичне та не надто рідке пюре, щоб можна було з нього ліпити.
- Оберніть кожен шматочок свинини пюре і сформуйте "пиріжок". Слідкуйте, щоб не було дірок.
- Обваляйте кожен "пиріжок" у борошні, потім у злегка збитому яйці та викладіть на деко.
- Запікайте в духовці за температури 180 градусів до легкого зарум'янювання 15-20 хвилин.
- Готові картуліпорс подавайте гарячими зі сметаною.