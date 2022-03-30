Картопляний суп по-польськи – для ситості використовуються ковбаса

Такі супи, тобто ті, у яких є ковбаса або сосиски, готують не лише у Польщі. Про один такий, італійський, ми писали.

Тут же на півтора літра бульйону або води потрібно 800 грамів картоплі та 300 грамів ковбаси.

Картопляний суп по-польськи з ковбасою / Фото: www.kitchenstories.com

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Починайте готувати його у каструлі. У ній обсмажуються всі інгредієнти, потім заливаються теплим бульйоном.

Вершки або сметану додайте наприкінці. Подавайте суп зі свіжою зеленню. Трапляються варіянти подачі польського картопляного супу з вареним яйцем.

Рецепт з каналу Завжди Смачно!

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Картопляний суп по-польськи

Картопляний суп по-польськи / Фото: Всегда Вкусно!

Інгредієнти на 1,6 літра супу:

ковбаса копчена – 300 г;

картопля – 800 г;

цибуля – 200 г;

морква – 150 г;

часник – 3 зубчики;

вершки 23% – 200 мл;

олія – 2 ст. л.;

майоран сушений – 2 ч. л.;

лаврове листя – 1 шт.;

перець, сіль.

У Греції готують наваристий суп фасолоду. Основний інгредієнт – квасоля.

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Як приготувати: