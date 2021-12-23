Кекс "Сніжинка" – рецепт одного з найпопулярніших передноворічних десертів з минулого

Цей кекс – найсмачніший представник радянської домашньої випічки. Він не був на слуху, як "Столичний" з родзинками.
Тобто "Сніжинка" не продавалася у магазинах, та господині не адаптували її рецепт на своїх кухнях.
Кекс "Сніжинка" / Фото: instagram.com/zheludkova_ira
Це справжня домашня вигадка. Причому пориста та соковита. Замість борошна – крохмаль, решту зробить згущене молоко.
Авторка рецепта – zheludkova_ira – як видно на фото, прикрасила "Сніжинку" шоколадною глазур'ю. Цього можна не робити. І так зрозуміло, що кекс доволі солодкий.
Кекс "Сніжинка"
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- 1 б. згущеного молока;
- цедра 1 лимона;
- 1/2 ч. л. соди, гашеної соком лимона;
- 6 ст. л. крохмалю.
Як приготувати:
- Поєднати всі інгредієнти, вилити в змащену вершковим маслом форму і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.