Кекс "Сніжинка" – рецепт одного з найпопулярніших передноворічних десертів з минулого

Цей кекс – найсмачніший представник радянської домашньої випічки. Він не був на слуху, як "Столичний" з родзинками.

Тобто "Сніжинка" не продавалася у магазинах, та господині не адаптували її рецепт на своїх кухнях.

Кекс "Сніжинка" / Фото: instagram.com/zheludkova_ira

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Це справжня домашня вигадка. Причому пориста та соковита. Замість борошна – крохмаль, решту зробить згущене молоко.

Авторка рецепта – zheludkova_ira – як видно на фото, прикрасила "Сніжинку" шоколадною глазур'ю. Цього можна не робити. І так зрозуміло, що кекс доволі солодкий.

Кекс "Сніжинка"

Інгредієнти:

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1 яйце;

1 б. згущеного молока;

цедра 1 лимона;

1/2 ч. л. соди, гашеної соком лимона;

6 ст. л. крохмалю.

Як приготувати: