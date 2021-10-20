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Кетчуп зі слив – нове рішення улюбленого соусу від Володимира Ярославського

Ірина Маслова
20 жовтня, 13:35
Потрібні сливи сорту "Угорка" і червоні помідори. Кориця, гвоздика, розмарин і чебрець зроблять кетчуп пікантним і ароматним. За бажанням можна додати трохи меду

Сливи – абсолютно універсальний в плані заготівель на зиму продукт. Це можуть бути джеми із шоколадом або в'ялені сливи в якості закуски. Шеф-кухар Володимир Ярославський пропонує свій варіянт. І це кетчуп зі слив. За його словами, він дуже схожий на звичний нам, але у нього є особливі нотки смаку.

Кетчуп зі слив

Інгредієнти:

Кетчуп зі слив за рецептом Володимира Ярославського / Фото: Колаж: Сьогодні

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  • 700 г очищених слив сорту "Угорка";
  • 200 г томатів червоних;
  • 3 зуб. часнику;
  • 70 г цукру;
  • 3 ст. л. оцту із сидру (або яблучний, винний);
  • 50 г води;
  • розмарин і чебрець – трохи;
  • кориця – велика паличка;
  • гвоздика – 15 шт.;
  • мелений імбир – за бажанням;
  • чорний і духмяний перець, паприка, сіль.

Як приготувати:

  1. Очистити сливи від кісточок і покласти в сотейник. Додати томати шматочками, часник, цукор, оцет, сіль, воду, розмарин і чебрець. Покласти паличку кориці.
  2. Поставити на плиту на середній вогонь, довести до кипіння і тушкувати вже на меншому вогні приблизно 45 хвилин, періодично помішуючи, дерев'яною лопаткою.
  3. Коли все уварилося, випарувалося, зменшилося майже вдвічі, забрати корицю і трави, перебити блендером в однорідну масу. Обов'язково перетерти і через сито, щоби прибрати залишки гвоздики.

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