Кетчуп зі слив – нове рішення улюбленого соусу від Володимира Ярославського

Сливи – абсолютно універсальний в плані заготівель на зиму продукт. Це можуть бути джеми із шоколадом або в'ялені сливи в якості закуски. Шеф-кухар Володимир Ярославський пропонує свій варіянт. І це кетчуп зі слив. За його словами, він дуже схожий на звичний нам, але у нього є особливі нотки смаку.
Кетчуп зі слив
Інгредієнти:
Кетчуп зі слив за рецептом Володимира Ярославського / Фото: Колаж: Сьогодні
- 700 г очищених слив сорту "Угорка";
- 200 г томатів червоних;
- 3 зуб. часнику;
- 70 г цукру;
- 3 ст. л. оцту із сидру (або яблучний, винний);
- 50 г води;
- розмарин і чебрець – трохи;
- кориця – велика паличка;
- гвоздика – 15 шт.;
- мелений імбир – за бажанням;
- чорний і духмяний перець, паприка, сіль.
Як приготувати:
- Очистити сливи від кісточок і покласти в сотейник. Додати томати шматочками, часник, цукор, оцет, сіль, воду, розмарин і чебрець. Покласти паличку кориці.
- Поставити на плиту на середній вогонь, довести до кипіння і тушкувати вже на меншому вогні приблизно 45 хвилин, періодично помішуючи, дерев'яною лопаткою.
- Коли все уварилося, випарувалося, зменшилося майже вдвічі, забрати корицю і трави, перебити блендером в однорідну масу. Обов'язково перетерти і через сито, щоби прибрати залишки гвоздики.