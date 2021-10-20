Кетчуп зі слив – нове рішення улюбленого соусу від Володимира Ярославського

Сливи – абсолютно універсальний в плані заготівель на зиму продукт. Це можуть бути джеми із шоколадом або в'ялені сливи в якості закуски. Шеф-кухар Володимир Ярославський пропонує свій варіянт. І це кетчуп зі слив. За його словами, він дуже схожий на звичний нам, але у нього є особливі нотки смаку.

Кетчуп зі слив

Інгредієнти:

Кетчуп зі слив за рецептом Володимира Ярославського / Фото: Колаж: Сьогодні

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700 г очищених слив сорту "Угорка";

200 г томатів червоних;

3 зуб. часнику;

70 г цукру;

3 ст. л. оцту із сидру (або яблучний, винний);

50 г води;

розмарин і чебрець – трохи;

кориця – велика паличка;

гвоздика – 15 шт.;

мелений імбир – за бажанням;

чорний і духмяний перець, паприка, сіль.

Як приготувати: