Класичний французький тост на сніданок – підійде будь-який білий хліб чи булка

Сьогодні рецептів французьких тостів сотні, вони подаються у вигляді скибочок або скрученими в трубочки. Та цікаво інше. Як з'ясувалося, ці тости зовсім не французькі.
У середині 18-го століття, в одній із закусочних США, було представлено цікаву подачу звичайного хліба.
Французькі тости на сніданок
По-перше, спочатку він був черствим, по-друге, змоченим у яєчно-молочній суміші та підсмаженим. Автором був господар закусочної – Джо Френч, назвав свою вигадку french toast, тобто французький тост.
Судячи з усього, Джо добре куховарив, а от з його письменністю були питання. Він не поставив апостроф у меню, правильно – french's toast.
На сайті www.marthastewart.com пропонують класичний рецепт сніданку. Хліб занурюється на 15-20 хвилин у соусі з яєць та молока, потім обсмажується на суміші олії та вершкового масла.
Французький тост на сніданок
Інгредієнти:
- 6 великих яєць;
- 250 мл вершків або молока;
- 2 ст. л. ванільного екстракту або ванільний цукор;
- 1/2 ч. л. меленої кориці;
- щіпка меленого мускатного горіха;
- дрібка солі;
- 6 скибочок хліба;
- по 4 ст. л. вершкового масла, олії;
- мед або кленовий сироп – за бажанням.
Як приготувати:
- Збийте разом яйця, вершки, ваніль, корицю, мускатний горіх та сіль.
- Покладіть хліб у миску, вилийте яєчну суміш на хліб, залиште на десять хвилин. Переверніть хліб та залиште ще на десять хвилин.
- Розігрійте духовку до 220 градусів.
- Нагрійте вершкове масло та олію на середньому вогні. Обсмажте хліб до золотавого кольору по дві-три хвилини з кожного боку.
- Подавайте з кленовим сиропом або медом.
А тут є рецепт саме французької кухні, випічки бюні. Вони дуже схожі на наш хмиз.