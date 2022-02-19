Класна цвітна капуста під соусом бешамель – рецепт від українського шеф-кухаря

Продовжуємо розширювати поле діяльності під назвою "Цвітна капуста та смачні способи її приготування". Рецепт запіканки з неї, перетвореної на пюре, ми публікували.

Тепер настав час спробувати її під соусом бешамель.

Цвітна капуста під соусом бешамель / Фото: instagram.com/turkishfoodchef/

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Рецепт зі сторінки українського шеф-кухаря sergeypokanevich. Сергій радить обрізати коріння у суцвіть капусти перед варінням.

А сам овоч варити в присутності скибочки лимона та стебел свіжої петрушки – так капуста буде хрусткою.

Цвітна капуста під соусом бешамель

Цвітна капуста під соусом бешамель / Фото: Sergey Pokanevich

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Інгредієнти:

цвітна капуста – 350 г;

лимон – 30 г;

стебла кропу;

часник – 1 зубчик;

майонез – 1 ст. л.;

сир голландський – 50 г.

Для соусу бешамель:

молоко – 250 г;

масло вершкове, борошно – по 20 г;

сіль, сушений орегано, мускатний горіх мелений – за смаком.

А тут є рецепт з Греції для білокачанної капусти, вона тушкується разом з рисом і називається лаханоризо.

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Як приготувати:

Качан розрізати на суцвіття, коріння обрізати. У киплячу підсолену воду закинути скибку лимона та стебла свіжої петрушки. Варити 4 хвилини. Для соусу в сотейнику на середньому вогні розтопити вершкове масло і з'єднати з борошном. Помішуючи, готувати на повільному вогні. Мають утворитися грудочки. Влити 100 мл молока, ретельно перемішати. Додати ще 100 мл молока. Продовжувати готувати, помішуючи, за допомогою вінчика. Помішувати потрібно за годинниковою стрілкою. Коли соус почне густіти, влити решту молока. Посолити, додати мускатний горіх. З капусти злити воду і викласти на застелене деко, посипати орегано. Кожен шматочок капусти полити соусом бешамель. Сир натерти, додати подрібнений часник та майонез. Перемішати та викласти на капусту. Запікати за 220 градусів 4 хвилини.

Тут дивіться, як готує цю капусту сам шеф-кухар.