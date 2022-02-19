Класна цвітна капуста під соусом бешамель – рецепт від українського шеф-кухаря

Продовжуємо розширювати поле діяльності під назвою "Цвітна капуста та смачні способи її приготування". Рецепт запіканки з неї, перетвореної на пюре, ми публікували.
Тепер настав час спробувати її під соусом бешамель.
Цвітна капуста під соусом бешамель / Фото: instagram.com/turkishfoodchef/
Рецепт зі сторінки українського шеф-кухаря sergeypokanevich. Сергій радить обрізати коріння у суцвіть капусти перед варінням.
А сам овоч варити в присутності скибочки лимона та стебел свіжої петрушки – так капуста буде хрусткою.
Цвітна капуста під соусом бешамель
Цвітна капуста під соусом бешамель / Фото: Sergey Pokanevich
Інгредієнти:
- цвітна капуста – 350 г;
- лимон – 30 г;
- стебла кропу;
- часник – 1 зубчик;
- майонез – 1 ст. л.;
- сир голландський – 50 г.
Для соусу бешамель:
- молоко – 250 г;
- масло вершкове, борошно – по 20 г;
- сіль, сушений орегано, мускатний горіх мелений – за смаком.
А тут є рецепт з Греції для білокачанної капусти, вона тушкується разом з рисом і називається лаханоризо.
Як приготувати:
- Качан розрізати на суцвіття, коріння обрізати.
- У киплячу підсолену воду закинути скибку лимона та стебла свіжої петрушки. Варити 4 хвилини.
- Для соусу в сотейнику на середньому вогні розтопити вершкове масло і з'єднати з борошном. Помішуючи, готувати на повільному вогні. Мають утворитися грудочки.
- Влити 100 мл молока, ретельно перемішати. Додати ще 100 мл молока. Продовжувати готувати, помішуючи, за допомогою вінчика. Помішувати потрібно за годинниковою стрілкою.
- Коли соус почне густіти, влити решту молока. Посолити, додати мускатний горіх.
- З капусти злити воду і викласти на застелене деко, посипати орегано. Кожен шматочок капусти полити соусом бешамель.
- Сир натерти, додати подрібнений часник та майонез. Перемішати та викласти на капусту.
- Запікати за 220 градусів 4 хвилини.
Тут дивіться, як готує цю капусту сам шеф-кухар.