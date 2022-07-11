Галушки з Ліхтенштейну – швидкий, бюджетний рецепт для обіду та вечері (фото)

Галушки – дуже поширені та дуже улюблені в Німеччині, Австрії. Є тірольські галушки, для яких потрібен черствий хліб.
У Ліхтенштейні їх подають із сиром, він щільно огортає акуратні краплі з ніжного тіста. Зверху галушки прикрашаються добре обсмаженою цибулею. Подавайте з овочевим салатом або нежирним м'ясом.
Ліхтенштейнські галушки з сиром та карамелізованою цибулею
Тісто для галушок виходить густим. Але водночас таким, щоб воно могло легко проходити через отвори дуршлагу чи шумівки. Саме таким чином ліхтенштейнські галушки потрапляють в окріп.
Рецепт з www.kochbar.de.
Галушки із сиром та карамелізованою цибулею
Галушки з сиром і карамелізованою цибулею
Інгредієнти на три порції:
- борошно – 300 г;
- яйця – 2 шт.;
- тепла вода – 125 мл;
- твердий сир – 200 г;
- сіль;
- цибуля – 3 шт. великих;
- топлене або звичайне вершкове масло.
Як приготувати:
- Просіяти борошно, додати 2 ч. л. солі, перемішати.
- Збити яйця з водою. Поєднати обидві суміші, замісити тісто. Накрити та залишити на 20 хвилин.
- Цибулю нарізати на тонкі півкільця і обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії, близько 15-20 хвилин до карамельного кольору.
- У велику каструлю налити воду, довести до кипіння. Додати сіль.
- Пропустити тісто через друшляк або шумівку. Галушки мають бути маленькими та довгастими.
- Варити до готовності, злити через друшляк. Перекласти.
- Додати тертий сир та добре перемішати, щоб сир розплавився.
- Розкласти по тарілках і прикрасити карамелізованою цибулею.
А в Німеччині готують картопляні галушки, вдалий гарнір для м'яса.