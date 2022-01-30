Кобете, яким колись годували воїнів, – як приготувати кримськотатарський пиріг

Якщо на столі є пиріг, можна сміливо вважати – сім'я голодною не лишиться. Про один такий, сільський італійський, ми вже розповідали.
Кобете або кубете – кримськотатарський пиріг, назва якого перекладається як багато м'яса.
Кобете - кримськотатарський пиріг з м'ясною начинкою / Фото: instagram.com/mom_cook_kati/
Дуже давно його рубали спеціяльними довгими ножами, це була баранина або яловичина.
Кажуть, що колись кобете готували для воїнів, щоб нагодувати і повернути їм сили.
Можна використовувати і листкове тісто, і навіть фарш, але це не буде кобете.
Начинка, крім м'яса, у нас ще й картопля, не обсмажується. Усе запікається разом.
У верхівці пирога рекомендуємо зробити отвір, щоб кобете точно приготувався.
Ми трохи переінакшили рецепт фублогерки nogay_qizi. Замість фаршу, як вона пропонує, рекомендуємо все-таки взяти яловичину або баранину і дрібно їх нарізати.
Сам рецепт та спосіб приготування залишили оригінальним.
Кобете – кримськотатарський пиріг з м'ясною начинкою
Інгредієнти:
- 6 склянок борошна;
- 450 г маргарину;
- 500-800 мл молока або кефіру;
- сіль, кунжут – за смаком;
- яйце для змащування;
- 1/4 ч. л. соди.
Для начинки:
- 1 кг фаршу;
- 600 г цибулі;
- 200 г картоплі;
- сіль, перець, зіра.
Тут знайдете рецепт смачного пирога, для якого потрібні черевця лосося.
Як приготувати:⠀
- Маргарин натерти і додати до борошна. Додати сіль та соду. Перемішати, додаючи частинами молоко. Відправити тісто в холодильник на дві години.
- Цибулю та картоплю дрібно нарізати, додати до фаршу. Додати сіль та перець. Зіру перетерти в долоні й покласти до фаршу. Ретельно перемішати.
- Тісто поділити на три частини. Одну частину тіста відрізати, це буде верх пирога. Решту розкачати завтовшки 1,5-2 см і викласти на застелене деко. На тісто викласти начинку.
- Тісто для верхнього шару розкачати якнайтонше. Накрити пиріг.
- Змастити жовтком і посипати кунжутом. Випікати за 200 градусів близько 40 хвилин.