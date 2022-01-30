Кобете, яким колись годували воїнів, – як приготувати кримськотатарський пиріг

Якщо на столі є пиріг, можна сміливо вважати – сім'я голодною не лишиться. Про один такий, сільський італійський, ми вже розповідали.

Кобете або кубете – кримськотатарський пиріг, назва якого перекладається як багато м'яса.

Кобете - кримськотатарський пиріг з м'ясною начинкою / Фото: instagram.com/mom_cook_kati/

Реклама

Дуже давно його рубали спеціяльними довгими ножами, це була баранина або яловичина.

Кажуть, що колись кобете готували для воїнів, щоб нагодувати і повернути їм сили.

Можна використовувати і листкове тісто, і навіть фарш, але це не буде кобете.

Реклама

Начинка, крім м'яса, у нас ще й картопля, не обсмажується. Усе запікається разом.

У верхівці пирога рекомендуємо зробити отвір, щоб кобете точно приготувався.

Ми трохи переінакшили рецепт фублогерки nogay_qizi. Замість фаршу, як вона пропонує, рекомендуємо все-таки взяти яловичину або баранину і дрібно їх нарізати.

Реклама

Сам рецепт та спосіб приготування залишили оригінальним.

Кобете – кримськотатарський пиріг з м'ясною начинкою

Кобете – кримськотатарський пиріг з м'ясною начинкою / Фото: instagram.com/love_e_a_t_/

Інгредієнти:

6 склянок борошна;

450 г маргарину;

500-800 мл молока або кефіру;

сіль, кунжут – за смаком;

яйце для змащування;

1/4 ч. л. соди.

Для начинки:

1 кг фаршу;

600 г цибулі;

200 г картоплі;

сіль, перець, зіра.

Тут знайдете рецепт смачного пирога, для якого потрібні черевця лосося.

Як приготувати:⠀