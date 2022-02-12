Котлети з крабових паличок з крекером – рецепт для легкої вечері

Якщо поки не доводилося використовувати крабові палички ніде, крім салатів, настав час розширювати горизонти.
Приготувати сирні кекси з ними або насмажити котлет. Виходять вони соковитими, адже у фарші буде сметана, і хрусткими за рахунок цікавої паніровки.
Котлети з крабових паличок / Фото: instagram.com/bloknot_rezeptov/
Авторка рецепта – shashkinaelena – пропонує додати до фаршу трохи вустерського соусу, але це за бажанням.
Котлети з крабових паличок
Котлети з крабових паличок / Фото: instagram.com/shashkinaelena/
Інгредієнти:
- крабові палички – 400 г;
- яйце – 1 шт.;
- крекери – 4 шт.;
- сметана – 1 ст. л.;
- соус вустерський (за бажанням) – 1 ст. л.;
- лимон – 1 шт.;
- борошно – 1,5 ст. л.;
- сухарі панірувальні – 150 г;
- гірчичний порошок – 2 ч. л.;
- олія для смаження – 2 ст. л.
Із салатом з крабових паличок можна зробити хрумкі тортильї – рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- У чашу комбайна (або блендера) скласти крабові палички, яйце, крекери, сметану, соус вустерський, цедру лимона, борошно. Прокрутити до однорідності. Посолити, поперчити, якщо треба.
- Панірувальні сухарі змішати з гірчичним порошком. Руки змочувати водою та з отриманої маси сформувати невеликі кульки. Обваляти в паніровці. Трохи сплющити.
- Розігріти олію та обсмажувати з двох боків по 3-4 хвилини до золотавої скоринки.