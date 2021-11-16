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Рецепт крихітних оладок до сніданку – найпопулярніших та наймиліших в Instagram

Ірина Маслова
16 листопада, 07:01
Тісто для оладок замішується на кефірі. Щоб досягти такого розміру, тісто потрібно відсаджувати за допомогою кондитерського мішка або щільного пакета з прорізом

Є абсолютна впевненість, що цей спосіб приготування звичайних оладок стане вашим постійним. У них дуже ефектний вигляд завдяки своєму крихітному розміру.

Звісно, смажити їх треба трохи довше, але це не зіпсує загального враження. Фудблогерка alena.lishafai пропонує відсаджувати тісто на сковороду за допомогою кондитерського мішка.

Мініоладки - рецепт / Фото: instagram.com/alena.lishafai

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Щоб усе вийшло ідеально, тут 7 знайдете правил для смачних оладок.

Мініоладки

Інгредієнти:

  • Борошно – 200 г
  • Кефір кімнатної температури – 200 мл
  • Яйце – 1 шт.
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Ванілін – 1 ч. л.
  • Сіль – щіпка

Як приготувати:

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  1. Кефір, яйце, ванілін та цукор змішати.
  2. В іншому посуді змішати борошно, соду та сіль. Просіяти сухі інгредієнти у рідкі та вимішати.
  3. Наповнити тістом кондитерський мішок і відрізати кінчик.
  4. Смажити на середньому вогні, відсадивши оладки по 2 см у діаметрі.