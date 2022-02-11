Круглі пиріжки книші на один укус – рецепт з картопляною начинкою

Пиріжки бувають абсолютно різної форми. Ми розповідали про пиріжки-трубочки з капустою, які готують у Молдові, а круглі книші вміють пекти не тільки у нас, а й у Литві, і у східній Польщі.
Рецепт був запозичений у євреїв-ашкеназів. Вони робили для книшів начинку з гречаної каші з обсмаженою цибулею та шкварками.
Книші з картопляною начинкою / Фото: instagram.com/natalimaracheva/
Сьогодні найпоширеніша начинка – це картопля з обсмаженою цибулею. Її можна або помістити всередину, або виклати між піднятими краями тіста так, щоб начинку було видно.
Тісто у пиріжків тонке, легке. Тож можна спробувати їх із солодкими начинками – сиром та ягодами. Вийде смачно все одно.
Рецепт книшів зі сторінки recepti_olgi.
Книші з картопляною начинкою
Інгредієнти для тіста:
- вода – 125 мл;
- борошно – 400 г;
- яйця – 2 шт. +1 жовток для змащування;
- сіль – 1/2 ч. л.;
- олія – 125 мл;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- оцет столовий – 1 ч. л.;
Начинка:
- картопля – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- кріп свіжий, масло вершкове, сіль, перець.
Як спекти комовики – пиріжки з квасолею – дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Змішати теплу воду з олією та оцтом. Окремо збити яйця із сіллю. Влити яйця у воду з олією.
- Всипати просіяне борошно з розпушувачем. Замісити м'яке еластичне тісто.
- Картоплю очистити, відварити і подрібнити в пюре, додати дрібно нарізану обсмажену цибулю і дрібно нарізаний кріп, перемішати.
- Тісто розкачати в тонкий шар. На 1/3 частині тіста викласти начинку рівним шаром. Скачати рулетом.
- Нарізати на "шайби" завширшки 2-3 см. Краї загорнути, защипнути.
- Викласти швом вниз, на застелене пергаментом деко.
- Змастити жовтком. Випікати 30 хвилин за 180 градусів.