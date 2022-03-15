Куди подіти трохи зіпсовану капусту – швидко замаринувати та отримати чудову закуску

Отже, капусту можна не лише квасити, а й дуже швидко замаринувати. За наявності буряків і за бажання зробити корисний гарнір до м'яса – її можна замаринувати.

Цю капусту також можна використовувати як гарнір або начинку для пирогів і пиріжків.

Маринована капуста / Фото: Depositphotos

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Як запевняє авторка рецепта Alina FooDee, маринована капуста буде готова за шість годин.

Маринована капуста

Маринована капуста / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

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капуста білокачанна – 2 кг;

морква – 200 г.

Маринад:

вода – 1 л;

сіль – 2 ст. л.;

цукор – 165 г;

оцет – 135 г;

лаврове листя – 2 шт.;

духмяний перець та чорний перець – кілька горошин.

Як правильно і швидко замаринувати пряні печериці – читайте тут.

Як приготувати:

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Капусту нашаткувати. Моркву натерти на тертці. З'єднати та перемішати. Викласти в емальовану або скляну ємність. Закип'ятити воду, додати цукор, сіль, лаврове листя, духмяний перець та перець горошком. Прокип'ятити 10 хвилин. Зняти з вогню, додати оцет. Залити капусту гарячим маринадом, залишити за кімнатної температури до повного охолоджування, потім помістити в холодильник на 6 годин.

Як правильно нашаткувати капусту для маринування – дивіться у ролику.