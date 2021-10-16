Курка Джек, коронаційне курча і чахохбілі – рецепти пряних страв з курятиною

Курка Джек – традиційна страва Ямайки. З нею місцевих познайомили африканські переселенці. Краще, якщо приготувати її на грилі, але буде смачно і в духовці. Особливість – присутність перцю Шотландська шапочка. Його складно знайти, але можна замінити іншим пекучим. Подавати з овочевим салатом. Краще, якщо в ньому буде свіжа капуста.
Про коронаційне курчати вперше дізналися за часів правління Георга V. А в 1953 році його подавали до святкового столу, коли Єлизавета ІІ вступила на трон. Причому подавали з рисом або пропонували просто намазувати на хліб. Мета – показати всім британцям, що монархи їдять звичайну їжу. Особливість – наявність кураги і, звичайно, улюбленого в Англії карі. Курча – це умовно, можна готувати курку.
Рецепти курки з різних країн / Фото: Колаж: Сьогодні
Ну а чахохбілі – відома грузинська страва. У цій назві є слово "хохбілі", тобто фазан. Спочатку наваристу страву готували саме з нього. Сьогодні використовують курку, правда, потрібна дуже жирна. Тож якщо любите на обід або вечерю соковиту апетитну курятину, то ці рецепти обов'язкові до відтворення.
Курка Джек
Інгредієнти:
- Курячі грудки або курка – 1, 5 кг
- Гострий перець – 3 шт.
- Цибуля ріпчаста – 3 шт.
Для соусу:
- Чебрець – 10 шт.
- Духмяний перець – 2 ч. л.
- Часник – 8 зуб.
- Цукор, сіль – по 50 г
- Кориця, мускатний горіх, мелений імбир – по 1 ч. л.
- Оливкова олія, соєвий соус – по 100 мл
- Сік одного лимона або лайма
- Білий оцет, апельсиновий сік – по 200 мл
Як приготувати:
- Цибулю, часник і гострий перець нарізати дрібно.
- Усі інгредієнти для соусу з'єднати в блендері та замаринувати в ньому курку впродовж 5 годин.
- Помістити курку у форму для запікання і готувати впродовж 1 години за 200 градусів.
- Подавати із салатом з капусти.
Коронаційне курча
Інгредієнти:
- Курка
- Морква – 1 шт.
- Лаврове листя – 2 шт.
- Петрушка, чебрець, чорний перець горошком, сіль – за смаком
- Біле сухе вино – 220 мл
- Курага – 5 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Карі, томатна паста – по 1 ч. л.
- Лимонний сік – 3 ст. л.
- Майонез – 200 мл
- Вершки – 2 ст. л.
- Чорний перець, сіль, цукор – за смаком
Як приготувати:
- У каструлю з водою, додати моркву, петрушку, чебрець, лаврове листя (1 шт.), духмяний перець і 1 ч. л. солі. Довести до кипіння. Покласти в бульйон курку і відварити до готовності.
- Курагу замочити у воді на 30 хвилин і подрібнити. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити на олії. Додати карі й готувати ще кілька хвилин.
- Влити вино, додати лаврове листя (1 шт.), трохи води і томатну пасту. Довести до кипіння.
- Влити сік лимона, додати перець і щіпку цукру. Готувати до загустіння.
- Соус змішати з майонезом, подрібненою курагою, вершками. Довести до смаку сіллю і перцем.
- З курки зняти шкірку і нарізати невеликими шматочками. Заправити соусом.
- Подавати з рисом або намазувати на хліб.
Чахохбілі
Інгредієнти:
- Курка – тушка
- Цибуля – 4 шт.
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Помідор – 4 шт.
- Болгарський перець – 2 шт.
- Часник – 4 зубчики
- Аджика – 1 ч. л.
- Уцхо-сунелі – 1/2 ч. л.
- Кінза, петрушка – по 1 пучку
- Сушений гострий перець – 1 шт.
- Олія – для смаження
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Як приготувати:
- Курку помити, нарізати на невеликі шматочки.
- Покласти в каструлю, додати кілька столових ложок олії, трохи посолити, накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні 20 хвилин.
- Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити до золотавого кольору, додати до курки, продовжувати тушкувати.
- Помідори крупно нарізати. На сковороді, де готувалася цибуля, обсмажити їх з томатною пастою. Додати до курки.
- Перець нарізати скибочками, обсмажити кілька хвилин і додати до курки.
- У каструлю влити воду, щоб вона злегка покривала курку. Додати аджику.
- Зелень дрібно порубати. Додати до курки разом з гострим перцем. Готувати 30 хвилин.
- Подрібнити часник і додати його до курки разом із сіллю, перцем і спеціями.
- Перемішати і тушкувати ще 10 хвилин. Перед подачею гострий перець прибрати.