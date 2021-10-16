Курка Джек, коронаційне курча і чахохбілі – рецепти пряних страв з курятиною

Курка Джек – традиційна страва Ямайки. З нею місцевих познайомили африканські переселенці. Краще, якщо приготувати її на грилі, але буде смачно і в духовці. Особливість – присутність перцю Шотландська шапочка. Його складно знайти, але можна замінити іншим пекучим. Подавати з овочевим салатом. Краще, якщо в ньому буде свіжа капуста.

Про коронаційне курчати вперше дізналися за часів правління Георга V. А в 1953 році його подавали до святкового столу, коли Єлизавета ІІ вступила на трон. Причому подавали з рисом або пропонували просто намазувати на хліб. Мета – показати всім британцям, що монархи їдять звичайну їжу. Особливість – наявність кураги і, звичайно, улюбленого в Англії карі. Курча – це умовно, можна готувати курку.

Рецепти курки з різних країн / Фото: Колаж: Сьогодні

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Ну а чахохбілі – відома грузинська страва. У цій назві є слово "хохбілі", тобто фазан. Спочатку наваристу страву готували саме з нього. Сьогодні використовують курку, правда, потрібна дуже жирна. Тож якщо любите на обід або вечерю соковиту апетитну курятину, то ці рецепти обов'язкові до відтворення.

Курка Джек

Курка Джек / Фото: instagram.com/garfield_bucka_taylor/

Інгредієнти:

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Курячі грудки або курка – 1, 5 кг

Гострий перець – 3 шт.

Цибуля ріпчаста – 3 шт.

Для соусу:

Чебрець – 10 шт.

Духмяний перець – 2 ч. л.

Часник – 8 зуб.

Цукор, сіль – по 50 г

Кориця, мускатний горіх, мелений імбир – по 1 ч. л.

Оливкова олія, соєвий соус – по 100 мл

Сік одного лимона або лайма

Білий оцет, апельсиновий сік – по 200 мл

Як приготувати:

Цибулю, часник і гострий перець нарізати дрібно. Усі інгредієнти для соусу з'єднати в блендері та замаринувати в ньому курку впродовж 5 годин. Помістити курку у форму для запікання і готувати впродовж 1 години за 200 градусів. Подавати із салатом з капусти.

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Коронаційне курча

Коронаційне курча / Фото: instagram.com/hayleys.world/

Інгредієнти:

Курка

Морква – 1 шт.

Лаврове листя – 2 шт.

Петрушка, чебрець, чорний перець горошком, сіль – за смаком

Біле сухе вино – 220 мл

Курага – 5 шт.

Цибуля – 1 шт.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Карі, томатна паста – по 1 ч. л.

Лимонний сік – 3 ст. л.

Майонез – 200 мл

Вершки – 2 ст. л.

Чорний перець, сіль, цукор – за смаком

Як приготувати:

У каструлю з водою, додати моркву, петрушку, чебрець, лаврове листя (1 шт.), духмяний перець і 1 ч. л. солі. Довести до кипіння. Покласти в бульйон курку і відварити до готовності. Курагу замочити у воді на 30 хвилин і подрібнити. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити на олії. Додати карі й готувати ще кілька хвилин. Влити вино, додати лаврове листя (1 шт.), трохи води і томатну пасту. Довести до кипіння. Влити сік лимона, додати перець і щіпку цукру. Готувати до загустіння. Соус змішати з майонезом, подрібненою курагою, вершками. Довести до смаку сіллю і перцем. З курки зняти шкірку і нарізати невеликими шматочками. Заправити соусом. Подавати з рисом або намазувати на хліб.

Чахохбілі

Чахохбілі з курки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Курка – тушка

Цибуля – 4 шт.

Томатна паста – 2 ст. л.

Помідор – 4 шт.

Болгарський перець – 2 шт.

Часник – 4 зубчики

Аджика – 1 ч. л.

Уцхо-сунелі – 1/2 ч. л.

Кінза, петрушка – по 1 пучку

Сушений гострий перець – 1 шт.

Олія – для смаження

Сіль, перець, спеції – за смаком

Як приготувати: