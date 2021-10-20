Курячі грудки із сиром і шпинатом, які полюбить уся сім'я

Курячі грудки або куряче філе можна приготувати по-різному. І якщо вибирати корисні інгредієнти, то можна отримати цілком дієтичну страву. Дієтичну – не означає щось прісне, цю курку із сиром, шпинатом і моцарелою полюбить уся сім'я.
До того ж ці легкі та смачні курячі грудки увійшли до списку корисних страв сайту про здорове харчування Еatthis.com.
Курячі грудки з сиром і шпинатом / Фото: www.eatthis.com
Курячі грудки із сиром і шпинатом
Інгредієнти (на 4 порції):
- 450 г курячих грудок;
- 2 ст. л оливкової олії;
- 350 г шпинат;
- 2 подрібнених зубчики часнику;
- 100 г нежирного сиру;
- 200 г моцарели подрібненої;
- 1 яєчний білок;
- 200 мл томатного соусу;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- Петрушка;
- Паста – розраховуйте за смаком;
- Сіль, перець, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 190 градусів. Форму для запікання злегка змастити олією.
- Грудки злегка відбити і зробити кишеню в кожній. Приправити сіллю і перцем і відкласти.
- Нагріти оливкову олію в сковороді з антипригарним покриттям. Додати шпинат і часник, приправити щіпкою солі й готувати 2 хвилини, помішуючи. Зняти з вогню, дати охолонути.
- Змішати шпинат, сир, половину моцарели, яєчний білок, сіль і перець. Начинити грудки, скріпити зубочистками і викласти у форму для запікання.
- Змішати томатний соус із пастою, додати спеції за смаком і залити курку. Запікати 25 хвилин.
- Посипати рештою моцарели і запікати ще 20 хвилин. Прикрасити петрушкою.
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