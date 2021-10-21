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Курячі котлети від Сави Лібкіна – секрети і рецепт затишної сімейної страви

Ірина Маслова
21 жовтня, 18:01
Крім самостійно приготовленого курячого фаршу, потрібна суха біла булочка, вимочена в молоці, і домашні яйця. Смажаться котлети на вершковому маслі та олії

Подавати по 6-7 штук на порцію і бажано без гарніру. У всякому разі, саме так мама Сави Лібкіна годувала його курячими котлетами. Цим рецептом ресторатор поділився в своєму Instagram. Нагадаємо, так само було і з баклажанною ікрою по-одеськи.

Курку, як і яйця, ідеально брати домашні. Фарш Сава рекомендує не вибивати, а просто перемішати. До речі, фарш підійде і для фрикадельок, якщо плануєте готувати суп.

Рецепт курячих котлет від Сави Лібкіна / Фото: instagram.com/savvalibkin

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Курячі котлети від Сави Лібкіна

Інгредієнти на 4 порції:

  • 300 г філе з домашньої курки;
  • 300 г м'яса зі стегон курки;
  • 70 г вершкового масла;
  • 50 г білої черствої булочки без скоринки;
  • 100 мл молока;
  • 6 жовтків домашніх яєць;
  • 0,5 пучка кропу;
  • 100 мл олії;
  • 50 г топленого вершкового масла;
  • сіль – за смаком.

Як приготувати:

  1. З булочки зрізати скоринку і замочити в молоці.
  2. Через м'ясорубку пропустити м'ясо курки з холодним вершковим маслом, віджатою булочкою і додати в фарш жовтки, сіль і дрібно рубаний кріп. Фарш перемішати.
  3. Розкласти фарш на котлети двома столовими ложками, змоченими в холодній воді, і смажити на суміші олії та топленого вершкового масла по півтори хвилини з кожного боку.
  4. Подавати прямо зі сковороди, свіжоприготовленими.

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