Курячі котлети від Сави Лібкіна – секрети і рецепт затишної сімейної страви

Подавати по 6-7 штук на порцію і бажано без гарніру. У всякому разі, саме так мама Сави Лібкіна годувала його курячими котлетами. Цим рецептом ресторатор поділився в своєму Instagram. Нагадаємо, так само було і з баклажанною ікрою по-одеськи.

Курку, як і яйця, ідеально брати домашні. Фарш Сава рекомендує не вибивати, а просто перемішати. До речі, фарш підійде і для фрикадельок, якщо плануєте готувати суп.

Рецепт курячих котлет від Сави Лібкіна / Фото: instagram.com/savvalibkin

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Курячі котлети від Сави Лібкіна

Інгредієнти на 4 порції:

300 г філе з домашньої курки;

300 г м'яса зі стегон курки;

70 г вершкового масла;

50 г білої черствої булочки без скоринки;

100 мл молока;

6 жовтків домашніх яєць;

0,5 пучка кропу;

100 мл олії;

50 г топленого вершкового масла;

сіль – за смаком.

Як приготувати: