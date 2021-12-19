Курячі ніжки у тісті – рецепт для святкового сімейного обіду

Цей варіянт приготування курки не стоїть у списку найвідоміших і певною мірою легендарних, як то коронаційне курча та йому подібні.
Курячі ніжки в тісті – це проста домашня їжа, яку можна красиво оформити і подати навіть на святковий стіл.
Курячі ніжки у мішечку / Фото: instagram.com/zhivojhleb/
Перед тим, як ніжки потраплять у духовку, їх рекомендують замаринувати. Фудблогер zhivojhleb радить це зробити в кефірі зі спеціями. Ну або взяти свій улюблений маринад.
Курячі ніжки у мішечку
Інгредієнти:
- 9 шт. курячі ніжки;
- 3 зуб. часник;
- 3 ст. л. олія;
- 3-4 ст. л. вершковий сир або перетертий сир;
- сіль, чилі, паприка, куркума.
Для тіста:
- 300-350 г борошно;
- 2/3 ч. л. сіль;
- по 1 ч. л. цукор, сода;
- 1-2 шт. яйця;
- 150 г сметана;
- 2 ст. л. олія.
Як приготувати:
- Добре просолити курячі ніжки, додати паприку та куркуму, гострий перець та часник через прес. Полити олією, залишити маринуватися 30 хвилин.
- Запекти в духовці близько 40 хвилин за 180 градусів.
- Для тіста в борошно додати сіль, цукор та соду, перемішати. Окремо збити яйця, додати сметану і масло, перемішати вінчиком.
- Ретельно змішати обидві суміші. Тісто накрити,щоб відпочило.
- Відокремити м'ясо від кісток, нарізавши на дрібні шматочки. Додати вершковий сир та перемішати.
- Тісто поділити на 9 рівних частин, сформувати круглі коржики.
- Розподілити рівномірно начинку в центрі кожного коржика, вставити по центру курячу кісточку і загорнути тісто навколо неї.
- Прикрити кісточки фольгою та запікати 20 хвилин за 180 градусів до рум'яності.